我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登任命麻州總醫院傳染病主任 接掌CDC

加州疫情發燒 今晚3300萬人居家避疫

布碌崙羊頭灣華社 入室盜竊案頻傳

記者顏潔恩／紐約報導
位於華社的U大道2815號Deli雜貨店日前遭竊賊入室盜竊，警方呼籲知情民眾提供線索。(曾思闡提供)
位於華社的U大道2815號Deli雜貨店日前遭竊賊入室盜竊，警方呼籲知情民眾提供線索。(曾思闡提供)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣華社的U大道近來發生多起商店入室盜竊(Burglary)案件，熟悉當地事務的61分局警民會副主席曾思闡5日提醒，華人商家應加強防盜系統、安裝監控錄像等採取預防行動，警局也將會在入夜後增加警力巡邏，打擊犯罪。

曾思闡表示，入室盜竊犯罪從前也是當地盛行的犯罪類型之一，在一、兩年已得到很大改善，但沒想到現在又捲土從來，短時間內已連續發生多起案件；他指出，不法分子通常多人一起行動，埋伏在偏僻的小巷，趁無人注意時用工具撬開商店的後門，接著入店盜竊。

其中一起案件就發生在本月初，位於華社的U大道2815號Deli雜貨店內，當時監控錄像捕抓到兩名蒙面男子闖入店裡後，四處翻找價值物品，最終往不知名方向逃逸。

雖然入室盜竊案有所增加，但他還是提醒商家無需驚慌，只要做好防範工作即可，例如加強防盜系統、安裝監控錄像和警報器、價值物品避免放在店內、每天取走收銀機裡的現金等；另外，他也表示61分局警探在積極的調查案件，也承諾將派遣更多警員在入夜後增加巡邏，特別會查看偏僻的小巷子，以減少犯罪發生。

民眾若發現社區出現行動可疑者，應立即報警，案件知情者也可向警方提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)、登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com、或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

布碌崙 手機 華人

上一則

返紐參選眾議員打前站 退役軍牧熊焱訪中華公所

下一則

防疫升級! 紐約州、市議會呼籲 全市關閉堂食、健身房

延伸閱讀

母遭遇家暴被男友捅傷 六歲女童報警救母

母遭遇家暴被男友捅傷 六歲女童報警救母
步行布碌崙8大道遭槍抵頭 華男清晨遇劫

步行布碌崙8大道遭槍抵頭 華男清晨遇劫
布碌崙科技高中校友會會長 投書聲援SHSAT

布碌崙科技高中校友會會長 投書聲援SHSAT

大都會國際兒童事工 社區發6萬份聖誕禮物

大都會國際兒童事工 社區發6萬份聖誕禮物

布碌崙羊頭灣華社 入室盜竊案捲土重來

布碌崙羊頭灣華社 入室盜竊案捲土重來

緊鄰布碌崙華社 克利申確診率全市第2

緊鄰布碌崙華社 克利申確診率全市第2

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40

1張圖／紐約州確診破70萬 衛生官籲紐約市升「橙區」

2020-12-06 21:20
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)

疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

2020-11-30 13:32
紐約州長葛謨。(美聯社)

紐約首批疫苗12月中到位 葛謨:為提高信任 願第一個注射

2020-12-02 15:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院

川普律師朱利安尼新冠確診 CNN：已住院
美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？

美外交官在中俄遭微波攻擊 不敢反擊？
男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚

男友請松露大餐卻到麥當勞 交往8周年紀念讓她險落淚
傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北

傳美對台有大動作 胡錫進：中國或派戰機低飛台北
沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門

沒寶馬陪嫁 21歲女孩懷孕6個月被趕出門