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布朗士離奇車禍 耆老躺馬路遭輾斃

記者顏嘉瑩／紐約報導
一名65歲耆老在感恩節當晚躺在馬路上，遭車輾過後不治。(截自谷歌地圖)
一名65歲耆老在感恩節當晚躺在馬路上，遭車輾過後不治。(截自谷歌地圖)

紐約市布朗士區在日前發生一起離奇死亡車禍，一名65歲耆老躺在布朗士街道上，被一輛車子輾過後送醫救治，隔天不治身亡；根據警方初步調查，該名耆老由於不明原因躺在車道右線，導致肇事車輛在經過時，無法閃避而碾壓過耆老，已聯絡紐約市法醫辦公室(Office of the City Medical Examiner)對遺體進一步檢驗。

警方6日表示，在上月26日感恩節當天晚上約9時11分，接獲民眾報案電話，表示在Grand Concourse交Mount Eden Avenue的十字路口，發生一起車禍，一名行人被卡在車下。

在到達現場後，警方發現一名65歲的男子躺在路上失去知覺，隨即連絡救護車將他送至Saint Barnabas醫療中心，該名耆老於隔日死亡。

警方表示，耆老發生車禍地點離家僅有2哩，目前尚不得知為何他會躺在車道上，而肇事的45歲駕駛由於無法閃躲躺在地上的耆老，而將他碾壓過去，在事件發生後留在現場等待警方到來。

市警車禍調查小組(Collision Investigation Squad)目前已經法醫辦公室，要求對耆老遺體做進一步檢驗，以確認死因；目前調查仍在進行中，駕駛也未被起訴。

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