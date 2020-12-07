清晨步行布碌崙8大道 華男遇劫遭槍抵頭

2名劫匪持槍搶劫華男。（66分局提供）

一名華男 於5日清晨在布碌崙 (布魯克林)8大道華社遭搶劫，兩名陌生男子用槍抵受害者頭部，威脅其交出財物，搶走他的手機 與200元現金。

影片來源：66分局提供

根據市警66分局消息，5日清晨5時50分左右，兩名身分不明男子駕駛一輛深色吉普，在布碌崙57街975號門前，攔住一名41歲華裔男子；其中一名劫匪拿出黑色手槍抵住受害者頭部，威脅華男交出身上財物，華男從褲子口袋掏出200元現金交給對方後，另外一名劫匪又搜刮其口袋，搶走手機。

兩名劫匪隨後跳回車內，沿57街西行逃走；根據受害者描述，其中一名劫匪約20歲，深色皮膚、約高5呎10吋高、130磅重，最後一次被發現時身穿深色運動衫、深色運動褲與灰色運動鞋；另外一名劫匪同樣深色皮膚、約25歲、5呎10吋高、130磅重，同樣身穿深色運動衫、運動褲以及白色運動鞋。

現警方發布通緝令，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。