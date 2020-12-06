我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美逾28萬死 德州確診破130萬

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

布碌崙科技高中校友會會長 投書聲援SHSAT

記者金春香／紐約報導
廣大家長和學生焦急等待教育局確定SHSAT日期。（記者金春香／攝影）
廣大家長和學生焦急等待教育局確定SHSAT日期。（記者金春香／攝影）

眾多學生和家長仍在焦急等待教育局確定特殊高中入學考試(SHSAT)日期，一直反對市府廢除SHSAT、改變特殊高中錄取制度的布碌崙科技高中校友會會長卡里(Larry Cary)，日前在「紐約每日新聞」(NY Daily News)撰文聲援，要求市府和教育局抓緊確定考試日期，保證3萬名學生的考試權利不被剝奪。

卡里表示，雖然新冠疫情會改變考試形式，但可以改為遠程進行，正如AP考試、紐約州律師考試等都是遠程舉行，且紐約市天主教學校入學考試已經於11月7日順利遠程舉行，當天也本應是SHSAT舉行的日期。

卡里認為，如果學生無法遠程參加考試，教育局也完全可以在保證安全的情況下，為這些學生舉行實地考試；然而，教育局在疫情期間既未能妥善處理學校關閉和安全重開等問題，還進一步以疫情為由試圖取消SHSAT。

對於反對者稱特殊高中錄取制度造成學生族裔分配不均的言論，卡里認為，族裔分配不均問題不在SHSAT，而是在於紐約市教育系統內的制度性種族歧視，也包括那些不通過SHSAT而直接選擇性錄取學生的高中。

卡里表示，要求取消SHSAT的團體和教育局都無法提出可替代考試成績的錄取標準，教育局無法使用出勤數字，因為該數字對患有哮喘比率更高的西語裔學生來說不公平；他們也無法使用州考成績或八年級成績，因為今年州考被取消，教育局也於上一學年將初中打分制度改為「合格」與「不合格」；教育局更無法使用憑藉推薦信入校方式，因為那將會給一些家庭特權。

教育局雖然此前曾提出特殊高中招收全市各初中名列前7%學生的方案，剩餘名額以抽籤方式，從私立學校和宗教學校學生中選出，但目前該方案很少被提及，取而代之的是，更多反對SHSAT團體要求州府直接取消考試。

卡里強調，單一標準化考試的目的，就是給每個學生平等機會獲得特殊高中入場券，給移民家庭、少數族裔和工薪家庭的孩子一個爭取更長遠學術發展的機會，與其取消考試，市府和教育局更應提高所有公校的學術水平，以及給予有需要的學生免費考試輔導。

教育局 SHSAT 紐約市

上一則

熬過疫情 角聲癌友線上慶生 邀全美病友與家屬參加

下一則

2周內到貨…納蘇郡長：打疫苗就是愛國

延伸閱讀

紐約市1年級或以上學生 重返教室須簽接受檢測同意表

紐約市1年級或以上學生 重返教室須簽接受檢測同意表
布碌崙羊頭灣華社 入室盜竊案捲土重來

布碌崙羊頭灣華社 入室盜竊案捲土重來

促教育局確定SHSAT日期 布碌崙科技高中校友會聲援

促教育局確定SHSAT日期 布碌崙科技高中校友會聲援
保留SHSAT、增試驗高中 華社發起連署

保留SHSAT、增試驗高中 華社發起連署
紐約同源會籲家長連署 要求葛謨不取消特殊高中考試

紐約同源會籲家長連署 要求葛謨不取消特殊高中考試
州眾議員寇頓動員家長 促市府定SHSAT考試日期

州眾議員寇頓動員家長 促市府定SHSAT考試日期

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40

1張圖／紐約州新增確診連2天破萬 檢測陽性率近5%

2020-12-05 22:10
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29
紐約、新州超三分之一小商業關閉。(記者張晨/攝影)

疫情第二波 紐約、新州超三分之一小商業關閉

2020-11-30 13:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻

加州55張選舉人票入袋 拜登經確認超過當選門檻
北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲

北京王牌在握？ 反制美國最大的「武器」 價格已高漲