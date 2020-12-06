布碌崙科技高中校友會會長 投書聲援SHSAT

廣大家長和學生焦急等待教育局確定SHSAT日期。（記者金春香／攝影）

眾多學生和家長仍在焦急等待教育局 確定特殊高中入學考試(SHSAT )日期，一直反對市府廢除SHSAT、改變特殊高中錄取制度的布碌崙科技高中校友會會長卡里(Larry Cary)，日前在「紐約每日新聞」(NY Daily News)撰文聲援，要求市府和教育局抓緊確定考試日期，保證3萬名學生的考試權利不被剝奪。

卡里表示，雖然新冠疫情會改變考試形式，但可以改為遠程進行，正如AP考試、紐約州律師考試等都是遠程舉行，且紐約市 天主教學校入學考試已經於11月7日順利遠程舉行，當天也本應是SHSAT舉行的日期。

卡里認為，如果學生無法遠程參加考試，教育局也完全可以在保證安全的情況下，為這些學生舉行實地考試；然而，教育局在疫情期間既未能妥善處理學校關閉和安全重開等問題，還進一步以疫情為由試圖取消SHSAT。

對於反對者稱特殊高中錄取制度造成學生族裔分配不均的言論，卡里認為，族裔分配不均問題不在SHSAT，而是在於紐約市教育系統內的制度性種族歧視，也包括那些不通過SHSAT而直接選擇性錄取學生的高中。

卡里表示，要求取消SHSAT的團體和教育局都無法提出可替代考試成績的錄取標準，教育局無法使用出勤數字，因為該數字對患有哮喘比率更高的西語裔學生來說不公平；他們也無法使用州考成績或八年級成績，因為今年州考被取消，教育局也於上一學年將初中打分制度改為「合格」與「不合格」；教育局更無法使用憑藉推薦信入校方式，因為那將會給一些家庭特權。

教育局雖然此前曾提出特殊高中招收全市各初中名列前7%學生的方案，剩餘名額以抽籤方式，從私立學校和宗教學校學生中選出，但目前該方案很少被提及，取而代之的是，更多反對SHSAT團體要求州府直接取消考試。

卡里強調，單一標準化考試的目的，就是給每個學生平等機會獲得特殊高中入場券，給移民家庭、少數族裔和工薪家庭的孩子一個爭取更長遠學術發展的機會，與其取消考試，市府和教育局更應提高所有公校的學術水平，以及給予有需要的學生免費考試輔導。