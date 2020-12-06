大都會國際兒童事工 社區發6萬份聖誕禮物

大都會國際兒童事工日前在華埠發放聖誕禮物，家長帶著子女到場領取。(吳彥妮提供)

大都會國際兒童事工(Metro World Child)日前在曼哈頓華埠喜士打街(Hester St.)的孫逸仙中學前，舉辦「兒童佳節盼望計畫」(Operation Holiday Hope)聖誕節 慶祝活動，發放400份聖誕禮物給社區兒童；該組織在聖誕節前，每天在全市人行道舉辦禮物發放活動，9日(周三)將在布碌崙 日落公園，10日(周四)在法拉盛。

該組織表示，許多弱勢家庭在聖誕節期間，受到經濟不景氣拖累，無力送給孩子聖誕禮物，今年疫情 恐讓受影響的家庭更多，因此該組織在大眾的慷慨捐贈下，堅持在聖誕節到社區送禮物，讓孩子們在經濟寒風中也能感受社會的溫暖。

該組織創辦人暨主任牧師威爾森(Pastor Bill Wilson)表示，在新冠肺炎的影響下，該組織無法舉辦大規模兒童聖誕慶祝活動，但仍希望送愛心給孩子們，今年號召民眾踴躍捐贈，目標是籌得比去年多兩倍的禮物，從3萬份變成6萬份，發放給紐約地區的兒童，讓更多孩子們也能在節日感到溫暖。

威爾森表示，許多相對弱勢的孩童在聖誕期間，因為家庭經濟狀況所限，由該組織發出的禮物成為聖誕節期間唯一收到的禮物，在疫情仍嚴峻的狀況下，這份禮物更是許多孩童在歲末年終的小小溫暖。

華人全職義工廖郁文表示，她記得在去年，一位住在布碌崙(布魯克林)的八歲華人小女孩，過去從未收過聖誕禮物，在接過由該組織送出的聖誕禮物後，還不敢相信怎麼會有陌生人送禮物給她，因此感受到節日的溫暖。

由於疫情迫使孩子大多待在家中，今年的聖誕禮物還附上一張小卡片，家長可以協助孩子掃描QR Code，連結到該組織網站的聖誕節影片，認識節日愛的意義。

全職義工吳彥妮表示，該組織在聖誕節前，每天在全市的人行道上都會舉辦禮物發放活動，9日(周三)將在布碌崙日落公園；10日(周四)在法拉盛，詳細時間地點可上www.metroworldkids.nyc查詢，另外有志捐款或協助禮物包裝者，也可上www.MetroWorldChild.org/OHH。