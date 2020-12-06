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鼓勵推展中文 紐約協勝公會捐僑校1.2萬

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約協勝公會慈善基金會於2日捐贈1萬2000元給華僑學校，做為發展基金。圖左起為陳尚仁、王憲筠、黃仕初和于金山。(華僑學校提供)
紐約協勝公會慈善基金會於2日捐贈1萬2000元給華僑學校，做為發展基金。圖左起為陳尚仁、王憲筠、黃仕初和于金山。(華僑學校提供)

為了鼓勵紐約華僑學校繼續扮演推廣中華文化及語言的角色，紐約協勝公會慈善基金會日前捐贈1萬2000元給該校，作為發展基金，希望能夠拋磚引玉，鼓勵各界支持學校。

協勝公會總理黄仕初和元老陳尚仁，代表美洲協勝公會總顧問伍煥鵬和協勝公會慈善基金會捐贈善款，在捐贈儀式中，黄仕初表示，協勝慈善基金會在伍煥鵬的領導下，一向注重中華文化，基金會也曾多次捐款，鼓勵青年學子，學習中文，學習中華文化傳統；他肯定僑校校長王憲筠的工作績效，希望社區各界踴躍支持僑校。

王憲筠表示，新冠疫情期間，僑校的中文教育並未停止，繼續以線上教學，擴大該校中文教育的地理範圍；目前服務範疇學生除了紐約州新澤西州、康州、維州外，另有來自加州和加拿大的學生，也報名參加周末中文班課程。

王憲筠報告，僑校憑藉自身優勢及傳統，再加上僑團及校友家長的支持，目前校務運作順利，2021年春季班也如期招生中，希望繼續服務學子，學習華文華語及中華文化。

華僑學校董事長、紐約中華公所主席于金山表示，僑校將為推展中文教育做更大的努力，也呼籲外界捐款支持，以繼續推廣中華傳統文化。

紐約州 教育 新澤西州

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