憂遊客湧入觀燈 戴克高地居民促加強防疫

戴克高地居民擔心聖誕燈飾展吸引遊客前來，會加速當地疫情傳播。（記者黃伊奕／攝影）

布碌崙 (布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)聖誕燈飾活動為今年所剩不多仍能夠照常進行的活動之一，部分當地居民表示願意展示更盛大的燈飾，來告別2020年的不平順；但也有一部分人擔心大批遊客到訪，將加重當地疫情 傳播，要求市府提供更詳細的防疫措施。

戴克高地聖誕燈飾已經開始展出，據當地第十社區委員會反映，當地居民對此反應兩極，一部分人拒絕今年展示大規模燈飾，另一部分人則計畫全力以赴展出更精彩的燈飾。

布碌崙第十社區委員會經理柏曼(Josephine Beckmann)指出，因為新冠疫情，當地不少居民十分擔心大量遊客、觀光 巴士的到訪，將會導致病毒進一步傳播，市府為此已與當地多個部門進行了溝通，確保有更多資源解決有可能出現的問題，包括實行交通管制，市清洁局(DSNY)也在各個街口增加了垃圾桶。

柏曼指出，預計今年造訪戴克高地的觀光巴士流量將大幅下降，迄今為止只有兩家巴士公司在做相關廣告，並根據防疫規定降低了承載量；紐約市警放則在86街設立了巴士、公車等交通工具的專門上下車區域，將引導乘客先前往86街主街，然後再進入觀光區域。

市議員紀思庭在(Justin Brannan)表示，目前正在努力與市政廳和州長辦公室合作，希望能完全阻止旅遊巴士前來戴克高地，「為避免疫情傳播帶來的隱患，我們希望今年的戴克高地聖誕燈飾僅限本地人，但這說起來容易做起來很難」。

紀思庭表示，除非所有居民都決定不在今年聖誕節前裝飾他們的房子，否則沒有辦法叫停這個傳統觀光活動，但是他希望能盡全力保護當地居民的健康。