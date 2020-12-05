心心相依Heart as One 溫暖法拉盛

法拉盛的飛越皇后(Queens Crossing)4日晚在戶外廣場舉行第13屆聖誕藝術燈點燈儀式。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 的飛越皇后(Queens Crossing)4日晚在39大道上的戶外廣場，舉行第13屆聖誕藝術燈點燈儀式，亞裔 藝術家權在娜(Jaena Kwon)打造「心心相依Heart as One」裝飾瞬間被點亮，她希望用這個色彩明亮的裝飾鼓勵被疫情重創的社區，積極向上展望未來。

影音來源：記者牟蘭

富頓集團今年繼續與Crossing Art藝術中心合作，邀請權在娜以「心心相依Heart as One」為主題，創作大型裝置藝術；權在娜介紹，這一造型靈感來源於紙摺的愛心，運用寶藍與正紅兩種色彩，勾畫整個藝術裝飾，象徵著皇后區 法拉盛的多元文化。

權在娜說，她在皇后區生活了五年，與當地建立密切聯繫，並見證許多社區發展；她說，法拉盛是她最喜歡的地方之一，她希望自己的作品引起大眾關注，讓民眾感受到視覺藝術所帶來的感動，「希望我的創作能為皇后區民眾帶來積極的正能量」。

富頓集團代表、市議員顧雅明與法拉盛華人工商促進會理事長戴宏等，在聖誕老人的倒數中點亮聖誕裝置，他們希望這個大型藝術燈裝飾，帶給所有人溫暖與鼓勵。