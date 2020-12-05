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紐約市遊民問題嚴重 上千投訴無人理

記者張晨／紐約報導
紐約市遊民問題愈加嚴重，市警遊民小組解散，311幾千投訴無人理。(記者張晨／攝影)
紐約市遊民問題愈加嚴重，市警遊民小組解散，311幾千投訴無人理。(記者張晨／攝影)

紐約市白思豪削減了市警十億新財年預算後，原本屬於市警管轄的遊民外展小組(Homeless Outreach Unit)也被市府接手，加上新冠疫情的影響，紐約街頭遊民的數量增長且逐漸失去控制；官方數據顯示，已接到近2500起與遊民相關的311投訴，而喪失遊民管轄權的警員未介入或採取任何行動。

數據顯示，在白思豪削減市警每年450萬元的遊民救助服務之前，6月時的遊民救助案只有79起，但隨著新財年示威者露宿市府公園呼籲削減預算後，這個數字隨即飆升5.5倍，7月份達到437起。

自那以來，月度數據一直保持三位數，在8月份達到681起的高點，在過去5個月內總計達到2486起。

消息人士指責市遊民服務局(Department of Homeless Services)沒有即時處理投訴，然而白思豪在說明削減市警預算時曾承諾會認真處理投訴；當時白思豪表說，「文職人員可以勝任這項工作」。

但消息人士表示，隨著冬天到來，氣溫開始下降，而遊民外展小組的86名警員也已解散，遊民問題無法在短期內得到緩解。

市警工會的領導者抨擊了白思豪和市議會，因為市議會採納了市長的預算案。

紐約市探員工會(New York City Detectives Endowment Association)主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，紐約市遊民不斷增加，但政客們輕率地「削減市警預算」，導致現在的後果。

紐約市警察公會(The New York City Police Benevolent Association，簡稱PBA)主席林奇(Patrick Lynch)表示遊民救助的任務會落到市警肩上，因為政客們沒有辦法解決這個問題。

他說，市府撤銷市警這項責任和資源，但仍未提出新的應對計畫，「市府缺乏領導、勇氣、以及除了『怪警察吧』之外，沒有任何答案。」

白思豪的發言人科恩(Avery Cohen)表示，311接到的投訴電話中，市民表達了對街道現狀的擔憂，這些投訴仍在處理中。

遊民坐在曼哈頓中城的聖誕節櫥窗前，向路人乞討。(記者王彩鸝／攝影)
遊民坐在曼哈頓中城的聖誕節櫥窗前，向路人乞討。(記者王彩鸝／攝影)

紐約市 白思豪 預算

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