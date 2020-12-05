地鐵無故刺傷2耆老 布朗士兇嫌被訴恐囚25年

兩名老翁無故遭錢伯斯刺傷，嫌犯錢伯斯4日以二級企圖謀殺罪名起訴 。(視頻截圖)

一名布朗士男子7月在7號線地鐵 上無故刺傷一名73歲華裔 耆老與一名71歲白人男子，白人男子大出血必須接受手術，所幸兩名受害人均已情況穩定；皇后區 檢察官辦公室4日表示，嫌犯被捕後，當日大陪審團以二級企圖謀殺等七項罪名起訴，若罪成將面臨最高25年監禁。

根據法院文件，今年7月5日上午7時25分左右，地鐵7號線行至皇后區木邊(Woodside)52街與羅斯福大道交口時，46歲男子錢伯斯(Patrick Chambers)坐在車廂內，一手拿刀，一手拿剪刀，突然向車上一名71歲白人男子大吼大叫，隨後接近白人男子並刺傷他，兩人扭打過程中，受害人被刺多刀。

車廂內一名73歲華裔男子試圖上前阻止，被錢伯斯用鋒利刀片刺傷胸部和手腕；71歲白人男子則是腹部和胸部被刺重傷、大量失血，必須接受手術。

嫌犯當場被警方逮捕並移送法辦，經過長達五個月的審前聽證，錢伯斯被大陪審團於4日以二級企圖謀殺、一級與二級攻擊與四級非法持有武器等七項罪名起訴，法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-Durant)將他下次上庭時間定為明年3月2日，若罪成，錢伯斯將面臨最高25年的監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告在地鐵上攻擊兩個手無寸鐵的長者，其中一人只是為了幫另一名受害者脫離危險，但卻遭受嚴重傷害，所幸兩名受害人都無性命危險，「任何對這種暴力的辯解都無法成立，因為每個市民都應享有安全乘坐地鐵的權利」。