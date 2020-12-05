我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

地鐵無故刺傷2耆老 布朗士兇嫌被訴恐囚25年

記者牟蘭／紐約報導
兩名老翁無故遭錢伯斯刺傷，嫌犯錢伯斯4日以二級企圖謀殺罪名起訴 。(視頻截圖)
兩名老翁無故遭錢伯斯刺傷，嫌犯錢伯斯4日以二級企圖謀殺罪名起訴 。(視頻截圖)

一名布朗士男子7月在7號線地鐵上無故刺傷一名73歲華裔耆老與一名71歲白人男子，白人男子大出血必須接受手術，所幸兩名受害人均已情況穩定；皇后區檢察官辦公室4日表示，嫌犯被捕後，當日大陪審團以二級企圖謀殺等七項罪名起訴，若罪成將面臨最高25年監禁。

根據法院文件，今年7月5日上午7時25分左右，地鐵7號線行至皇后區木邊(Woodside)52街與羅斯福大道交口時，46歲男子錢伯斯(Patrick Chambers)坐在車廂內，一手拿刀，一手拿剪刀，突然向車上一名71歲白人男子大吼大叫，隨後接近白人男子並刺傷他，兩人扭打過程中，受害人被刺多刀。

車廂內一名73歲華裔男子試圖上前阻止，被錢伯斯用鋒利刀片刺傷胸部和手腕；71歲白人男子則是腹部和胸部被刺重傷、大量失血，必須接受手術。

嫌犯當場被警方逮捕並移送法辦，經過長達五個月的審前聽證，錢伯斯被大陪審團於4日以二級企圖謀殺、一級與二級攻擊與四級非法持有武器等七項罪名起訴，法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-Durant)將他下次上庭時間定為明年3月2日，若罪成，錢伯斯將面臨最高25年的監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，被告在地鐵上攻擊兩個手無寸鐵的長者，其中一人只是為了幫另一名受害者脫離危險，但卻遭受嚴重傷害，所幸兩名受害人都無性命危險，「任何對這種暴力的辯解都無法成立，因為每個市民都應享有安全乘坐地鐵的權利」。

地鐵 皇后區 華裔

上一則

憂遊客湧入觀燈 戴克高地居民促加強防疫

下一則

感恩節後…雷克島監獄疫情飆升7倍 恐爆發集中感染

延伸閱讀

紐約、長島 增9處快速檢測點

紐約、長島 增9處快速檢測點
等公車突掉15呎深鼠窩 布朗士男告大樓業主

等公車突掉15呎深鼠窩 布朗士男告大樓業主
布朗士男子等公車掉進充滿老鼠地洞 提告大樓業主負責

布朗士男子等公車掉進充滿老鼠地洞 提告大樓業主負責
紐約市首個 布朗士新冠康復中心30日啟用

紐約市首個 布朗士新冠康復中心30日啟用
葛謨估感恩節後疫情大爆發 橙區須關堂食、健身房

葛謨估感恩節後疫情大爆發 橙區須關堂食、健身房
紐約市一夜強風致10萬戶停電 曼哈頓大樓瓦礫遭吹落 起重機搖搖晃晃

紐約市一夜強風致10萬戶停電 曼哈頓大樓瓦礫遭吹落 起重機搖搖晃晃

熱門新聞

1張圖／紐約州新增確診破萬例 60人病亡

2020-12-04 20:40
再破紀錄！紐約全州單日陽性超8000例。(記者張晨/攝影)

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

2020-11-27 18:40
一輛裝有價值50萬元醫護用品的吉普車，28日晚在曼哈頓前總統馬丁·范布倫家族擁有的豪宅前被盜。(截自谷歌地圖)

裝有50萬元醫護用品車輛 前總統家族曼哈頓豪宅前被盜

2020-11-29 13:52
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

2020-11-28 02:29
皇后區麥斯佩斯一處路段在感恩節當天因不明原因塌陷。(霍頓辦公室提供)

紐約皇后區公路感恩節「破大洞」路邊停車深陷其中

2020-11-27 13:50
林大河認一項一級誤殺罪名，面臨21年的監禁；圖為皇后區刑事法院。(記者牟蘭／攝影)

77歲華翁刺死兒媳被囚21年 白髮齊肩獨自接受量刑

2020-12-02 12:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐約州新冠單日確診破萬

紐約州新冠單日確診破萬