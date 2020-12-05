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熟悉華社 前72分局長魏佳 調任史島指揮官

記者顏潔恩／紐約報導
曾在布碌崙8大道擔任72分局局長的助理警司魏佳，日前調任史島巡邏指揮中心擔任指揮官。(市警提供)
曾在布碌崙8大道擔任72分局局長的助理警司魏佳，日前調任史島巡邏指揮中心擔任指揮官。(市警提供)

曾在布碌崙(布魯克林)8大道擔任72分局局長的助理警司魏佳(Frank Vega)，日前調任至掌管史泰登島四個市警分局的史島巡邏指揮中心(Patrol Borough Staten Island)，成為該中心新任指揮官。

54歲的魏佳和妻子現居史泰登島，育有四名兒女，其中一名兒子也跟隨他的腳步，加入市警團隊，另名女兒則在史島大學醫院擔任護士；魏佳擁有超過30年從警經驗，一開始在皇后區多個分局服務了15年之久，接著調往布碌崙南區華人集中的分局服務，並成為日落公園72分局的局長，熟悉華社事務，對華人居民而言也並不陌生。

他在2008年至2014年間就曾調任史島巡邏指揮中心的行動指揮官(Operation Commander)一職，當時轄管的市警分局僅有120、122和123分局，在他的參與指導下，才開創一個全新的121分局，並列為該中心的管轄範圍。

不僅如此，魏佳在2015年於市警總局任職時推出社區協調警員(NCO)計畫，在全市各警局設立看望社區的警察團隊，並定時巡邏和召開警民會議，促成更多溝通、聽從並幫助解決民生問題等，對警民關係的良好發展有很大的幫助。

警察的處境在美國當前的社會運動下變得愈加困難，他日前接受採訪時表示，警民應將雙方以同樣是人的地位來看待，才能彼此尊重，促成信任和諧的關係；他指出，人們本來就難以相信陌生人，但若邁出一步了解對方後，就會逐漸打開胸襟接納。

此外，他也說目前史泰登島槍擊、盜竊、家庭暴力案等犯罪有所增加，因此重點工作將集中在這些問題上；接下來也將召開社區會議和民眾保持聯繫，了解並解決他們生活相關問題。

史泰登島 警察 布碌崙

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