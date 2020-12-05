崔馬克爭得460萬 助康尼島高中發展溫室

康尼島市議員崔馬克為雷切爾·卡森高中爭取了460萬元資金，將作為開啟擁有最先進技術溫室精耕項目的經費。(崔馬克辦公室提供)

在布碌崙(布魯克林)康尼島 選區市議員崔馬克(Mark Treyger)以及其他民選官員的爭取下，位於康尼島的雷切爾·卡森高中(Rachel Carson High School)將獲得460萬元資金，開啟擁有最先進技術的溫室精耕項目(Farm Greenhouse)。

崔馬克日前攜手州國會眾議員傑夫瑞茲(Hakeem Jeffries)、州參議員薩維諾(Diane Savino)以及當地雷切爾·卡森高中(Rachel Carson High School)校長麥克納里(Stephen McNally)，日前舉行線上記者會，宣布這一消息。

他們提到，在超級風暴珊迪(Superstorm Sandy)重擊紐約市 時，許多學生和學校員工都親身體驗到氣候變化對社區帶來的影響；而面對氣候變遷 的解決方法便是採取彈性大、可持續性的綠色環境計畫，溫室精耕項目就是其中例子，通過21世紀的科技，為學生創造無限可能和機會。

溫室精耕項目的課程亮點包括在學校的東邊地帶打造一個溫室空間、種植花園、擴大水培系統、為康尼島居民帶來更多健康且新鮮的食物選擇、並創立一個教導城市農業和食物營養學的新科目；溫室目前處於設計階段，預計將在18至24個月內完工。

崔馬克表示，很高興能幫助該校實現這個計畫，讓學生學習有關營養、環境保護學方面的知識，他們的農作產物未來也會成為康尼島居民獲得新鮮食物的途徑之一，對居民的健康保障也做出了貢獻。