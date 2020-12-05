籌款助華社 華青再挑戰12小時馬拉松

茹聰(左)將於周日再次「為華埠奔跑」，為華人社區小商家籌款。(茹聰提供)

在今年5月曾經在網上發起「為華埠 奔跑」(Run for Chinatown)、並連續慢跑12小時為社區募款的華裔男子茹聰(Leland Yu)，將於6日(周日)再度上街奔跑，繼續為社區籌款，以重建受到新冠疫情重創的華人社區；茹聰表示，此次目標是希望能跑比上次61.2哩更遠的距離，除了超越自己也能為華埠籌得更多捐款，此次的籌款目標為2萬5000元。

茹聰在5月時首度為了華裔社區舉辦12小時連續馬拉松，以每哩一元的方式鼓勵外界捐款，最後用了11小時59分鐘跑了61.2哩，共籌得2萬元；此次再度發起跑步募捐活動，茹聰表示，距離上次活動已過了半年，但疫情持續，如今進入冬季，疫情也進入第二波，將對社區的小商家再度造成衝擊；另外，他也想再次挑戰自己。

他說，看到小商家在復工時努力想要把店維持下去，第二波衝擊再來恐怕很難再站起來，華埠也會永遠失去過去的樣貌，而他以一己之力能做的，就是透過跑步籌款，來幫助這個他從小長大的地方。

與首次「為華埠奔跑」相同，茹聰說，此次挑戰，他將從6日(周六)早上6時跑到晚6時，在12個小時之內，他希望能不停下腳步，並且跑出比上次的61哩更長的距離。

此次在安排活動前，有不少人希望加入茹聰的跑步行列，他也開放讓有興趣者一起跑，「可以只跑一小段，也可以和我一起跑完全程，有人陪跑可以讓過程更有趣，也能讓其他人更有參與感」；他表示，目前已有三至四位跑者將於當日加入他的行動。

茹聰表示，此次募得的款項，將全數捐贈給三個組織，包括「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)，做為「企業長久金」(The Longevity Fund)贈款，以減輕小商家的經濟負擔；社區人士陳家齡發起的「華埠壁畫項目」(Chinatown Mural Project)；教導青年功夫、舞獅的「紐約洪青體育會」等。

路線方面，茹聰將以布碌崙 (布魯克林)的展望公園(Prospect Park)作為起跑點，途經布碌崙大橋至曼哈頓 ，再從曼哈頓西側往北跑，繞行中央公園後，沿著東河河岸的FDR快速道路南下，經過威廉斯堡橋(Williamsburg Bridge)回到布碌崙，最後經曼哈頓大橋回到曼哈頓，並以華埠做為終點。

為了讓觀眾和支持者能夠及時關注他的跑步狀態，茹聰也會在個人社群網站上分享即時資訊，並每隔三小時開直播，讓更多人線上參與他的募款活動。