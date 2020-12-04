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CDC估3個月添18萬人病故 「全民戴口罩才有救」

加州頒「區域性居家令」防醫療不堪負荷

建築公司捐布碌崙華社2萬口罩

記者顏潔恩／紐約報導
建築公司TriStar Development3日透過布碌崙貝瑞吉市議員紀思庭辦公室，捐贈了2萬個口罩給8大道華社。(紀思庭辦公室提供)
建築公司TriStar Development3日透過布碌崙貝瑞吉市議員紀思庭辦公室，捐贈了2萬個口罩給8大道華社。(紀思庭辦公室提供)

新冠疫情不斷加速回溫，建築公司TriStar Development，3日透過布碌崙(布魯克林)貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室，捐贈了2萬個口罩給8大道多個華人社區組織和商界人士，呼籲大眾在等待新冠疫苗正式推出之前，仍要做好一切防護措施。

紀思庭辦公室表示，受惠的團體和商家包括華人策劃協會布碌崙分會、華人聯合會、華人社區服務中心、紐約親子互助會、救世軍布碌崙樂臨中心、松柏之家社區服務中心、怡康成人活動中心、以及翠園酒家等，他們將繼而分發給社區民眾。

「疫情恐怕還得要延續一段日子，目前最有效的防疫措施(依舊)是戴口罩、勤洗手和保持社交距離」，紀思庭說；他提醒大眾在疫苗推出之前，仍要保持高度自我防疫意識，才能救人救己；他並感謝TriStar Development的心意，為社區抗疫獻一份力，並呼籲其他有能力的人，一起加入抗疫助人的行列，關心弱勢群體的需要。

「隨著疫情近期加速反彈，我們希望能盡一點本分，把防護用品捐給有需要的團體，支持社區受影響的服務機構和商家」，TriStar Development負責人Rickey Liang表示， 若沒有這些機構在前線提供協助，很多華人民眾無法滿足需求，生活會有很大不便，希望這些防疫用品能起到一定作用。

華人 布碌崙 疫情

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