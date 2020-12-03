緊鄰布碌崙華社 克利申確診率全市第2

全市新冠肺炎確診比率地圖。（圖片取自衛生局網站）

紐約市 近期疫情不斷攀升，布碌崙 (布魯克林)多個華裔集中社區確診率也不斷增加，尤其是與班森賀緊密相連的克利申(Gravesend)確診率飆升至8.47%，居全市第二。

市衛生局發布最新數據，11月22日至11月28日檢測數據中，郵編11223的克利申等地確診率增長至8.47%，在全市177個郵政編碼排名第二，僅比皇后區 的微風點(Breezy Point)低0.3個百分點；但是在11月初，克利申感染率僅3.02%，全市排名第26位，才短短半個月左右，當地確診率大幅度攀升。

布碌崙多個華裔集中社區的確診率也不斷上漲，包括班森賀與Mapleton的11204郵編達6.76%，郵編11219的菠蘿園為6.25%，包括日落公園8大道的11220郵編確診率達5.82%，包括羊頭灣和曼哈頓海灘的郵編11235確診率為5.62%，以戴克高地、巴斯海灘為主的11228郵編確診率為4.93%，以貝瑞吉為主的郵編11209確診率為4.08%。

衛生局還強調，本周紐約市因新冠肺炎感染前往醫院住院人數已達到6月以來最高點，全市七天平均感染率已達到4.14%，約為幾周前兩倍。

除了克利申，全市確診率較高郵區主要集中在布朗士、史泰登島以及部分皇后區，包括皇后區法拉盛的郵編11355確診率高達7.15%；而布碌崙僅三個郵區進入全州20個確診率最高區域名單，民眾可登錄https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data.page查詢更多數據。