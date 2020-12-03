陽性率連飆 長島豪宅近500人開派對

蘇福克郡布魯克黑文鎮霍金斯巷一個5000呎的豪宅被爆出在疫情反彈高峰期舉辦400餘人的聚會。(谷歌截圖)

感恩節後，長島 兩郡確診人數連日飆升，納蘇郡新冠住院人數較上月增加3.22倍；蘇福克郡已連續七天陽性率高達4.5%，然而仍有近500名民眾無視防疫規定，在當地一個豪宅內狂歡，被當局發現後，經過四個小時才叫停派對，組織者將面臨1萬5000元的罰款。

蘇福克郡郡長貝隆(Steve Bellone)2日表示，該郡1日新增確診966例，陽性率達5.8%，已連續兩天超過5%，三人死亡；貝隆說，這是春季高峰期後從未看到的數字，也是節後疫情 反彈的危險信號，再次呼籲民眾遵守防疫措施。

雖然當地疫情連日增加，但蘇福克郡警察局局長卡梅倫(Stuart Cameron)表示，上月30日深夜12時25分左右，布魯克黑文鎮(Brookhaven)霍金斯巷(Hawkins Lane)一棟5000呎的豪宅被周邊鄰居投訴，有近500人在屋內舉行派對。

卡梅倫說，警方趕往現場發現，屋內有超過400人正在開派對狂歡，當地警局隨即加派人手，經過四個小時才清空別墅內聚集的人群；他說，派對的主辦方並非屋主，當局還在調查誰組織這場聚會，他將面臨多項民事違規指控，以及最高1萬5000元的罰款。

對此，貝隆表示，這是蘇福克郡自疫情爆發後，首次出現如此大規模的違規聚會，他稱，這個派對組織者通過愛彼迎(Airbnb)網站租賃豪宅，舉辦這場聚會，並承諾將嚴查這場聚會幕後組織者。

自今年秋季疫情爆發後，紐約州 府禁止大型聚會，今年9月，納蘇郡政府強制關閉了東草地(East Meadow)一處快閃「祕密」派對，僅隔一個月，蘇福克郡警方叫停一場300人左右的聚會。

感恩節前，因疫情反彈，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)要求室內聚會人數不得超過十人，長島兩郡長節前多次宣導禁止大型聚會，但仍有人在「頂風作案」。

除了蘇福克郡郡長拉響疫情反彈的警鐘外，納蘇郡郡長庫倫(Laura Curran)2日也宣布當地入院治療的染疫患者人數較上月增加3.22倍，僅一日就新增826例確診患者，再次提醒民眾保持六呎社交距離，戴口罩，禁止大型聚會。