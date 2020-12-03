等公車突掉15呎深鼠窩 布朗士男告大樓業主

謝德斯日前站在布朗士人行道上等公車時，突然地板崩塌掉進充滿老鼠的地洞。(取自News 4 New York)

布朗士 一名男子日前在人行道上等公車時，腳踩的地面突然崩塌，讓他掉進約15呎深、老鼠遍布的地洞裡，而且待了30分鐘才等到救援，這場意外導致他的手臂和腳骨折；他近日對建物業主提告，指控業主未適當維持附近人行道及地下室的修繕工作，應對該起意外負責。

意外發生在10月24日，33歲的謝德斯(Leonard Shoulders)當時正在布朗士第三大道靠近東183街附近等公車，突然人行道坍塌，讓他掉進約12至15呎的地洞，混凝土和碎片也一起隨坍塌砸到了他的頭上，導致他身心皆受重創。

由於意外發生突然，謝德斯摔斷了手臂和腿，但即使疼痛萬分，他仍不敢呼救，因為地洞裡到處是老鼠，且每一隻都肥嘟嘟，謝德斯擔心一旦張嘴求救，老鼠會跑進他的嘴裡，結果他受困地洞裡數十分鐘；市警和消防隊員趕到現場展開救援，花了近半個小時才把謝德斯救起。目擊者表示，這起意外相當「不可思議」。

根據「每日新聞」報導，謝德斯本周向布朗士區高等法院(Bronx Supreme Court)提出告訴，認為地洞所在位置的大樓業主EH & HD 183rd Realty LLC，未適當維修大樓的人行道及地下室，要求負責；Eh＆Hd 183rd Realty則未做出回應。

事發後市樓宇局(DOB)派建築檢查員到現場，發現人行道下的區域年久失修，並暫時關閉該條道路的三間店面以策安全；市樓宇局發言人魯丹斯吉(Andrew Rudansky)表示，檢查人員發現，人行道有大面積地層塌陷到大樓的地下室中，處於「失修狀態」。

類似狀況經常發生，根據市府311的數據統計，自2019年7月至今，紐約市 至少收到了35件人行道坍塌的相關投訴。