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紐約華男癌末盼魂歸故里 求助社區

記者黃伊奕／紐約報導
林孝發在亞總會填寫求助信息。（記者黃伊奕／攝影）
林孝發在亞總會填寫求助信息。（記者黃伊奕／攝影）

來自福建寧德市的林孝發因家中欠下巨債，兩年前偷渡來美，沒想到舊債未清又因偷渡添新債，近來還查出身患癌症；醫生告訴他生命已經到了盡頭，他唯一心願就是魂歸故里，在人生最後時間能陪伴在母親與年幼兒子身邊。

50歲的林孝發2日前往美國亞裔社團聯合總會求助，他表示自己妻子因患子宮頸癌在2014年去世，之後家中養殖生意虧損，欠下百萬人民幣巨債，無奈之下他決定鋌而走險，於2018年偷渡來美打工賺錢。

來美後林孝發四處打工，包括在南卡擔任裝修工，過去一年半裡沒日沒夜工作，順利還清了兩萬元偷渡費用，但在今年8月他突然身體抱恙、嘔吐不止，去醫院一查竟然已是肝癌晚期，並且癌細胞擴散至肺部。

在經歷兩次化療後，林孝發嘔吐情況好轉，但肝臟仍每日劇痛，讓他痛苦不堪，醫生稱他康復機會已微乎其微，交代他辦理身後事。

人生即將走到盡頭，他唯一的牽掛就是家中七旬的老母親和年僅18歲的兒子；他說，兩年未見，夢裡都全是他們的樣子，希望能在有生之年再見他們一面，在老母親身前盡盡孝，陪陪兒子說說話，再到亡妻墳前燒點紙錢。

身體情況加上疫情打擊，過去林孝發已經完全失去工作能力，也斷了所有的經濟來源，現在無法負擔高昂的機票，無奈之下林孝發只能向社區求助。

對此，亞總會常務會長姜書棟與亞總會會長陳善莊表示願意出一臂之力，也呼籲廣大華裔民眾能伸出援手，同時提醒僑胞們平時多注意身體，定期進行身體檢查；亞總會表示，願意獻上愛心的民眾可將支票寄給林孝發，地址為1848 65th Street, Brooklyn, NY, 11204，支票抬頭請註明收款人Xiaofa Lin。

此外，亞總會即日起恢復民眾求助服務，但因疫情未消，需提前預約，有困難民眾可將求助內容發送手機短信至(929)999-8800。

偷渡 支票 疫情

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