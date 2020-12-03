白石鎮144街卡車、廢棄車違停嚴重 警嚴打

市議員瓦隆聯合市警109分局警員，嚴打違停在白石鎮144街交白石快速道路附近違停的卡車與廢棄車輛。(市警109分局提供)

白石鎮144街交白石快速道路(Whitestone Expressway)附近，近期出現大量卡車與廢棄車輛違停現象，市議員瓦隆(Paul Vallone)日前聯合市警109分局嚴打違停車輛，向15輛卡車與拖車開出罰單。

瓦隆表示，「矮長頸鹿體育聯盟」(Dwarf Giraffe Athletic League)成員，近期開車前往144街交白石快速道路的哈維公園(Harvey Park)進行訓練時，發現街邊常常停滿卡車與廢棄車輛，聯盟成員找不到停車位，隨即向瓦隆辦公室投訴。

根據紐約市 法律，瓦隆說，商業用車禁止在居民區無故逗留超過三個小時，且不允許在下午9時到凌晨5時使用周邊街邊停車位；他向109分局局長歐康納(Capt. John O'Connell)反應情況後，該局警員立即前往當地調查，並向15輛違停車輛開出罰單。

瓦隆感謝109分局警員並表示，由於這些卡車占用路邊停車，阻擋了來往車輛駕駛的視野，增加交通事故發生的概率，也給前來使用公園居民帶來極大不便，「我感謝109分局警員前往執法，期盼雙方繼續合作，為市民打造宜居家園」。

歐康納表示，當局已與市清潔局(Department of Sanitation)溝通，商討如何處理部分廢棄卡車；他並表示，違停的卡車或拖車均被開出罰單，呼籲車主遵守法律，維護當地居住環境。

「矮長頸鹿體育聯盟」也在聲明中感謝瓦隆與109分局警員對於違停事件的關注。