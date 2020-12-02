「在家快樂時光」 美國味全繪畫賽成績揭曉

Shawn_Gao的作品獲得6-7歲組第一名。(本報翻攝)

美國 味全繪畫比賽得獎名單1日揭曉，各組優勝者以高度原創性、獨特風格與豐富敘事性脫穎而出。三位華裔藝術家評審指出，由於每年的參賽作品在構圖、配色、繪畫的水準不斷提高，因此本屆評選將原創力納入相當比重的考量。尤其今年居家休閒互動增加，獲獎者均透過畫筆，傳達情境與感受，盡情展現自身創意及想像力。

2020美國味全繪畫比賽為美國味全公司與世界日報聯合主辦，今年主題為「在家的快樂時光」，雖受全美疫情影響，但孩童參賽熱情絲毫不減，尤其本屆首度接受線上投稿，讓孩童能夠自己或讓父母協助用數位方式上傳參賽作品。最終收到來自全美29個州將近600件作品，包含紐約 、新州、麻州、伊州、加州、德州等地，甚至阿拉斯加州 也獲投稿。

新澤西分公司經理李久陽表示：「在疫情期間，讓孩子有機會學習、進步及感受快樂是本次繪畫比賽的宗旨，透過『在家的快樂時光』這個主題，期盼能激發他們對生活的想像力及創造力，也能在與父母、親人及朋友之間的相處中，獲得不同以往的心得。尤其若干年後，當孩子回顧2020年時，也會特別有感觸。」

評審黃致彰(Nina Edwards)來自台灣，擁有近二十年插畫設計和教學䇿展經驗，現於紐約Pratt Institute授教。她認為每個年齡組作品有著不同特色，皆可感受到孩子對於繪畫的熱情：以6-7歲組第一名Shawn Gao的作品為例，可看出作者想像力豐富，在描繪人物互動及表情的拿捏非常用心。

評審蔡陳林(Chenlin Cai)來自福建，目前是費城自由藝術家，現從事壁畫藝術創作。他表示從今年獲獎的作品中，可以看到孩童純真的情感及強大的原創力，尤其很多作品能展現出今年特別的氛圍，這是他在評選時最重要的依據：以14-16歲組第一名Sophia Hsu的作品為例，在比賽主題的發揮及繪畫技巧的運用上皆有非常出色的表現。

評審陶晉(Peach Tao)是來自北京、現居布碌崙的插畫家、壁畫家和版畫家。她表示在觀察作品呈現及配色運用之外，會更加注重細節的描繪：以8-9歲組第一名Nana Lin的作品為例，可看出作者擁有強大的觀察力，不難發現作品中藏了許多的小細節，這是在評審心中非常加分的地方。

此次比賽依年齡分成五組，各組別前三名依次為：6至7歲組：Shawn Gao、Justin Chen、Katy Wang，8至9歲組：Nana Lin、Hao Lin Ye、Olivia Foh，10至11歲組：Sijia Cao、Jonathan Tang、Danielle Wei，12至13歲組：Julianne Yang、Elise Hu，Qi Fan，14至16歲組：Sophia Hsu、Xingyu Liu、Angela Zhao；此外，還有30個佳作獎。

所有得獎作品已公布刊登在世界日報上，並在12月1日至12月31日於活動官網(bit.ly/weichuanwj)進行線上展覽。