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為華埠打氣 曼哈頓永安和壁畫吸睛

記者顏嘉瑩／紐約報導
呂皎和韓星霞在永安和鐵門上作畫，帶給華埠希望。(記者顏嘉瑩／攝影)
呂皎和韓星霞在永安和鐵門上作畫，帶給華埠希望。(記者顏嘉瑩／攝影)

兩名華人藝術家近日為位於曼哈頓華埠勿街(Mott St.)上的百年老店「永安和」(Wing On Wo)繪製壁畫展現華埠之美，更希望透過壁畫帶給華埠希望，讓造訪社區的民眾了解華埠文化的多樣性。

紐約受到新冠肺炎疫情衝擊嚴重，華埠更是在疫情前就首當其衝；「永安和」發起「給唐人街情書」(Love Letters for Chinatown)計畫，向大眾徵求文章、詩詞、畫作和藝術創作，鼓勵以各種藝術形式表達對華埠的感情，也希望帶給社會更多正能量，並向外界傳達華埠的堅韌。

參與該計畫的華裔藝術家呂皎和韓星霞近日在永安和門口鐵門上作畫；兩人表示，疫情讓很多人感到無力，更有不少老店因此被迫關門，她們希望透過壁畫為華埠帶來希望。

她們在壁畫上創作各種族的面孔，兩人解釋，華埠除了華人，還有許多非華人族群，他們雖不住在這裡，但不管是來華埠用餐、購物，都顯示他們喜歡華埠，藉此展現華埠及紐約的多元性。

呂皎和韓星霞表示，兩人與「永安和」第三代傳人林美虹是朋友，因此在華埠的首幅壁畫就獻給「永安和」，未來如果社區有需求，願意繼續透過藝術來宣揚華埠的美好。

華埠 疫情 華人

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