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台秋冬防疫專案12月起跑 入境新規一次看

經文處調整服務 多項業務無需親辦

記者顏嘉瑩／紐約報導
疫情升溫，經文處領務服務放寬多項規定。(經文處提供)
疫情升溫，經文處領務服務放寬多項規定。(經文處提供)

紐約市疫情回升，駐紐約台北經濟文化辦事處改為分組上班，宣布調整領務服務，放寬多項規定，鼓勵民眾以郵寄或投遞送件(drop-off)的方式辦理，並暫停文件需公證、多項業務需本人親辦等規定。

放寬的範圍包括護照、文件驗證及簽證等規定；換發護照時，取消美國護照影本需公證的規定，申請者只需檢附影本及可；入台證明書則不需「本人親辦」；辦理軍公教退休金或勞保年金給付的「授權書」或「現居美國證明」，申請者可就近至住家附近公證人處辦理，再用郵寄或投遞送件辦理；在學證明、成績單、畢業證明信等學歷證明，則免除「須等候由學校直寄」，申請者可聯繫學校承辦人，以電郵方式寄送；簽證則限以郵寄或投遞送件辦理，不需親辦。

不過經文處提醒，放寬規定僅限於轄區內紐約州、新澤西州、康州、賓州等四州的申請案，跨轄區案則不在放寬規定範圍內。

需臨櫃親辦的業務，包括「首辦護照」及「需親簽授權書之驗證」等兩項，民眾則須採「先預約、後申辦」的方式上網預約，現場將不提供取號服務，若在預先時間前20分鐘到達，將不可進入大樓；調整後的開放預約時間為每周二、周四上午9時至下午4時，目前在12月17日(周四)前預約均已額滿。

經文處提醒，未能事先網路預約者，除具攸關性命、或重大急難救助需求者，現場可依當日情況候補辦理，但原則上不接受無預約的臨櫃服務，建議民眾可多加利用郵寄或投遞送件方式申辦。

投遞送件開放時段為平日上班時間上午9時至下午4時，案件需彌封完整；統一取件開放時段則是每周二、周五下午3時至3時30分，民眾如須改以郵寄方式取件，則需備妥「美國郵政USPS回郵信封」及「繳費收據」。

經文處提醒，在疫情期間各類申辦發件時間均延長，建議民眾盡早規畫，內容以經文處官網為準；如需諮詢，可在上班時間致電洽詢；「香港、澳門及中國大陸人士」申請入境台灣許可相關事宜，則可撥打經文處移民服務諮詢專線(212)317-7382。

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