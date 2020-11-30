副處長被爆稱「疫情是個人感受」 經文處：談話遭斷章取義

經文處指張俊裕談話被斷章取義。(本報檔案照)

駐紐約台北經濟文化辦事處日前傳出員工確診新冠，有爆料者稱副處長張俊裕20日在內部會議上拒絕輪班，並發表「疫情 是個人感受」、「大家有工作就應該感激」等爭議言論；經文處29日還原當時會議談話內容，指出張俊裕的談話遭到斷章取義曲解。

此前爆料者稱，張俊裕說，「疫情是個人感受」，不回應輪班要求，還暗示「現在有工作做就該感激」，並舉例「第一線醫護受不了壓力也是離職」；經文處29日表示，當時張俊裕原話是說：「每個人對疫情風險的感受真的不一樣，我也問過好幾個同仁，他們都說就看州市政府的規定，大家的想法不一樣，我們需要一個較客觀的標準。」

爆料者說，張俊裕在20日的內部會議中拒絕輪班，並多次對雇員表示，經文處完全遵照當地法令；對此經文處回應，張俊裕除說明處內各項防疫 及整備措施，也聽取建言，希望透過集思廣益，讓啟動分組輪班的時間點有一個更周延且民眾、雇員都能認同的客觀標準。

經文處表示，有些雇員的建議牽涉較廣，需要時間研議，未能立刻允諾，但絕非「拒絕輪班」，對於張俊裕的談話遭到斷章取義曲解，「深感遺憾」。

經文處表示，在26日傳出疫情後，在當晚即宣布實施分組輪流上班，並於第一時間清查與確診者有密切接觸者共計18人，由於檢測 機構無法配合安排專業人員到經文處檢測，該處除要求他們居家隔離14天及落實自主健康管理外，並於隔天到住家附近檢測站接受檢測；大樓則於27日早上10時由專業公司消毒，並於當日上午即完成作業，期間未延遲。

根據經文處，截至29日止，受測的18人中，有15人結果為陰性，另外三人仍在等候結果，目前沒有新增確診案例，經文處將持續加強防疫措施及宣導落實自主健康管理。

經文處表示，對於此次疫情一向以審慎嚴肅的態度面對，各項防疫措施不斷提升加強，防疫規格堪稱高標準，緊急應變整備措施也持續演練檢討精進，以確保所有雇員及前來洽公民眾的健康，維持提供高品質的服務；面對外界的批評指教，認真看待，未來也將不斷自我策勵、精益求精。