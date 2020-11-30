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戴克高地聖誕燈飾不取消 比往年更盛大

記者黃伊奕／紐約報導
戴克高地聖誕節燈飾今年預計更加盛大。（本報檔案照）
戴克高地聖誕節燈飾今年預計更加盛大。（本報檔案照）

新冠疫情導致今年幾乎所有活動被取消或改為線上進行，不過，著名的布碌崙(布魯克林)戴克高地社區聖誕燈飾將照常登場，且不少屋主表示還將比往年更為盛大地布置聖誕燈飾，寄望告別疫情下的黑暗，迎接新一年。

布碌崙戴克高地聖誕燈飾世界聞名，作為最早布置、也是最著名的斯帕塔屋(Spata House)屋主露西·斯帕塔(Lucy Spata)表示，今年她將布置更盛大的燈飾；今年她布置的主題為「木兵遊行」，「孩子們經歷得夠多了，他們看不到聖誕老人，沒有參加感恩節遊行，今年需要多一點幸福」。

斯帕塔從1986年開始，對屋子進行盛大的聖誕燈飾布置，最早是用來紀念亡母，之後每年增加一些裝飾，漸漸成為全國聞名的聖誕燈飾最豪華壯觀的私人住宅；近年來她家門前已布置多達3萬盞燈、80個裝飾物、16個核桃士兵，今年她又將增加30個玩具裝飾，包括兩個由起重機安裝的12吋的士兵和一個新的巨型聖誕老人。

B&R Christmas Decorators公司是布碌崙南區有名的專業裝飾公司，其老闆James Bonavito也就居住在戴克高地，他的房子近幾年也成為當地十分有名的景點；他表示，相比往年，今年生意更好了，「很多客戶都是第一次開始為自己房屋增加聖誕裝飾，還有一位老顧客表示希望在房屋上增加1萬盞燈，人們都希望通過更盛大的慶祝去度過這個不怎麼好的一年。」

但是也有一些鄰居擔心大量遊客前來會帶來病毒，居住在當地的Maria D'Onofrio表示，他們家進行聖誕裝飾已有20年，但是今年卻不打算進行，她表示疫情期間不希望看到擁擠的人群。

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