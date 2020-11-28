布碌崙募外套 為家暴受害者送暖

布碌崙博物館Old Stone House日前聯合公園坡當地組織「公園坡家長會」向社區收集上千件大衣、毛衣等防寒衣服，贈送給當地因家暴入住收容所的受害者。(公園坡家長會提供)

布碌崙 (布魯克林)博物館 Old Stone House日前聯合公園坡(Park Slope)當地組織「公園坡家長會」(Park Slope Parents)，募集上千件大衣、毛衣等防寒衣服，贈送給入住當地收容所(shelter)的家暴 受害者。

位於4大道交15街的收容所主要接納遭受家庭暴力的受害者，在去年於當地宣布建立收容所計畫時，一度遭到社區民眾反對，擔心將導致遊民增加，影響市容；支持收容所計畫的博物館執行總監麥爾(Kim Maier)隨後發動社區外展活動，向居民宣揚收容所的目的，幫助更多有需要的人。

她說，所幸民眾漸漸接受這項計畫，至今也沒有產生任何遊民相關的負面影響，她很欣慰大眾最終張開雙臂接受收容所的設立，並在寒冬將至的時候，通過捐贈防寒衣服給遊民帶來溫暖。

除了小部分衣物由社區善心人士所捐贈，大部分衣物都來自Old Stone House在Kings County Fiber狂歡節時手製而成，成員們還編織了帽子、手套和圍巾等飾品，其中「公園坡家長會」多名義工也參與這項活動。

該組織表示，目前他們仍然接受民眾捐贈的衣服和飾品，將分發給有需要的群體，呼籲善心人士可瀏覽parkslopeparents.com查詢更多。