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皇后區爆違規群聚 76人不戴口罩

記者牟蘭／紐約報導
Junction大道交羅斯福大道的一家俱樂部在感恩節當天違規舉辦多人派對，被市財政局法警處開罰。(市財政局法警處提供)
Junction大道交羅斯福大道的一家俱樂部在感恩節當天違規舉辦多人派對，被市財政局法警處開罰。(市財政局法警處提供)

紐約疫情近期持續反彈，雖然州府與市府再三強調禁止十人以上的聚會，但紐約市財政局法警處27日消息稱，感恩節當天，位於皇后區防疫警戒區的一個俱樂部內，無視防疫規定，違規舉辦大型派對，至少有76人不戴口罩，無視社交距離，參加這場活動。

市財政局法警處(New York City Sheriff's Office)消息稱，多位民眾在感恩節凌晨投訴，稱可樂娜的一家俱樂部違反防疫規定，在當地舉辦多人聚會；執法人員於凌晨1時15分趕往Junction大道交羅斯福大道的一家俱樂部，發現屋內有至少76人不戴口罩，未保持社交距離在屋內群聚。

據悉這家俱樂部位於黃色預防區(Precautionary zone)，業主沒有申請酒牌卻提供大量飲酒，與會人士將被開罰單，其中五個組織團體將面臨其他指控，執法人員隨後查封這家俱樂部。

本月新冠疫情反彈，但紐約市各區多次出現違規群聚，其中位於黃色預防區阿斯托利亞(Astoria)20大道一家俱樂部，於22日凌晨12時5分左右，被爆違規舉辦性愛派對；法警處表示，執法人員調查時，有超過80人聚集在俱樂部內，室內還設有狹小的性愛屋，與會者繳費即可與他人共同使用。

法警處稱，這家俱樂部沒有酒牌，卻售酒並非法儲藏含酒精飲料，其中三人被控多項違規，包括兩名組織者，這家俱樂部的業主還面臨1萬5000元罰款。

Junction大道交羅斯福大道的一家俱樂部在感恩節當天違規舉辦多人派對，被市財...
Junction大道交羅斯福大道的一家俱樂部在感恩節當天違規舉辦多人派對，被市財政局法警處開罰。(市財政局法警處提供)

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