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堅持8個月 法拉盛男街頭發口罩

記者朱蕾／紐約報導
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)
鮑爾自疫情以來，一直在法拉盛街頭發口罩，防護服、面罩、消毒液等裝備齊全。(記者朱蕾/攝影)

紐約新冠疫情爆發八個多月以來，法拉盛市中心街頭經常會有一名男子「全副武裝」向路人發放口罩，由於他身著防護服、面罩，路人看不到他的樣貌，但仍被他的行為深深感動；他是三年前搬到法拉盛的64歲居民鮑爾(Joseph Powell)，「我愛我的社區，想盡力服務社區」，鮑爾還說，他正在學習中文，老師在台灣，定期通過視訊學習。

(影音來源：記者朱蕾)

鮑爾接受本報訪問時表示，疫情剛在紐約爆發時，口罩不僅難買且價格高，「我看到有民眾想買口罩，但因價格太高而放棄，便想盡己之力做些事情」；最初，他想辦法以盡可能低的價格買到口罩，再以同樣價格賣給需要的人，但沒過多久，他就決定向路人贈送口罩，「一個人不戴口罩，可能就會影響整個社區」。

從3月至今，鮑爾每周有四至五天會在法拉盛街頭發口罩，每天發300至600個，還貼心的準備了兒童口罩；他通常從緬街與羅斯福大道交口開始，沿著緬街走到富蘭克林大道，再從另一邊走回到緬街地鐵口，把口罩發完。他會把每次買口罩的花費、數量都記錄在案，花銷幾乎都是他自己出。最初幾個月，他的朋友和民眾捐了一些錢。

鮑爾說，他會在預算範圍內，購買質量最好的口罩，而且嚴格注意衛生，裝口罩的包不會讓任何人觸碰；隨身攜帶消毒洗手液，打開新口罩前，會先消毒雙手；他絕不用手觸碰口罩的內層，發口罩時把口罩內層折在裡面遞給民眾，「我要確保我發的口罩是乾淨、衛生、安全的」。

鮑爾曾經營媒體製作公司，因身體原因賣掉公司後，進入教育界，擁有教育碩士學位的他，在皇后區執教七年，幾年前又因身體原因決定退休；「我其實屬於易感染新冠的人群，這也是我發口罩時做足防護的原因。」他說，「我的三名子女都支持我，並為我感到驕傲。」

法拉盛街上很多攤販都收到過鮑爾的口罩，現在已和他成為朋友，華人攤主安娜表示，「他是大善人，我們都很喜歡他，夏天他穿著防護服，每次都一身大汗，如今天冷了，他仍堅持來街上發口罩；遇到遊民，他會多給幾個口罩，他還給過乞討者20元去買午飯。」

安娜還說，有一次一對年輕情侶沒戴口罩，鮑爾遞口罩給男子時，男子說不需要，鮑爾則說，「請你戴上口罩，保護自己，也保護別人。」這時該男子一腳踢到鮑爾的胸口，「幸好鮑爾的背包放在胸前，他才沒有被傷到；自那之後，他便買護身背心穿上作為保護，不過，讚揚他的人還是多數」。

鮑爾也說，這段時間裡，雖然有些路人由於不理解他的行為，而攻擊他、向他豎中指等，但大多民眾都很友善。「日前看到紐約時報報導法拉盛的戴口罩率高於紐約市其他社區，我為法拉盛驕傲。」他還特意複印了那篇報導保存。

鮑爾說，他3月開始發口罩時，以為5月疫情就會結束；沒想到，一直發到了11月，「我想我會堅持發口罩到疫情結束。」

若有團體或個人想向鮑爾捐贈口罩，可發送電郵[email protected]和他聯繫。

鮑爾在法拉盛街頭向路人發口罩。(記者朱蕾/攝影)
鮑爾在法拉盛街頭向路人發口罩。(記者朱蕾/攝影)
鮑爾在法拉盛街頭向路人發口罩。(記者朱蕾/攝影)
鮑爾在法拉盛街頭向路人發口罩。(記者朱蕾/攝影)
鮑爾還準備了兒童口罩，送給路過的兒童。(記者朱蕾/攝影)
鮑爾還準備了兒童口罩，送給路過的兒童。(記者朱蕾/攝影)

鮑爾 法拉盛 紐約時報

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