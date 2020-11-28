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雨傘酒店頻出包 紐約市府開15張罰單

記者牟蘭／紐約報導
位於秋園的「雨傘酒店」接連傳出多起凌晨派對，被市府開出15張罰單；圖為該酒店在今年8月留下的彈孔。(羅森塔爾辦公室提供)
位於秋園的「雨傘酒店」接連傳出多起凌晨派對，被市府開出15張罰單；圖為該酒店在今年8月留下的彈孔。(羅森塔爾辦公室提供)

位於皇后區秋園的雨傘酒店自疫情蔓延後，多次爆出無視防疫規定，違規群聚，與會者在屋內吸毒，甚至賣淫，至少引發兩次槍擊案件，當地民選官員與居民多次要求酒店關閉；對此，紐約市警、消防局、樓宇局與財政局法警處等多部門日前聯合執法，對該酒店開出15張罰單，其中包括兩張刑事傳票。

位於秋園皇后大道124-18號的雨傘酒店自8月起，被當地居民舉報長期舉辦凌晨派對，每晚噪音不斷直到凌晨6時才結束，甚至出現兩次槍擊案，該酒店大門於8月10日更是出現兩處彈孔；一連串事件引起當地居民不滿，選區包括秋園的州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)，也多次發聲要求市府嚴查。

根據市長辦公室消息，市府多個部門於日前對該酒店聯合執法，經檢查，該酒店被警局開出三張違反民事法律的罰單，被市消防局與市樓宇局分別開出九張與三張缺少逃生出口與火警報警系統等罰單；酒店業者支付部分罰款後，還將面臨日後出庭受審，接受法律的制裁。

雨傘酒店在籌建之初，就引起當地居民的不滿，擔心在學校旁建酒店，恐使當地人流複雜，增加犯罪率；開發商承諾以五星級酒店入駐，但最後只建一個低星級的Comfort Inn，一度還被作為遊民所。

當地居民稱，這些槍擊案的背後，還包括多起脅迫未成年人賣淫事件，他們指責酒店業者為求牟利，無視政府的防疫規定，默許這些不法活動在房間內進行。

對此，羅森塔爾表示，幾個月前，他已多次發聲要求市議會配合市警102分局關閉這家酒店，終於在上周等到了市府多部門聯合執法(MARCH)的回應；他說，罰單只是執法部門採取行動第一步，他與居民的訴求是徹底結束該酒店的暴力與違反健康條款的犯罪，「我們已經受不了(這家酒店)」。

市議員科斯洛維茲(Karen Koslowitz)感謝市警102分局局長與警員的辛勤工作，期盼市府多部門聯合執法行動能夠推動這家酒店永遠關閉。

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