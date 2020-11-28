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布碌崙地標大軍廣場 市府砸890萬整修

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙著名景點大軍廣場將在明年底整修，預計2022年完工。(取自展望公園聯盟官網)
布碌崙著名景點大軍廣場將在明年底整修，預計2022年完工。(取自展望公園聯盟官網)

布碌崙(布魯克林)景點大軍廣場(Grand Army Plaza)富有盛名，在新冠疫情下更成為紐約客外出休閒的好去處；但在1889年建造的標誌性拱門年久失修，為此市府宣布撥款890萬元進行整修，預計明年底展開工作。

大軍廣場位於布碌崙中心，附近有布魯克林植物園、展望公園，以及布碌崙中央圖書館等場所，向來是民眾和家人朋友消遣時光的地方；大軍廣場是為紀念戰士和水手而設的拱門，也成為當地標誌性的景點，但因長年失修發生多起意外，例如2018年時有砂漿跌落，所幸未造成嚴重事故。

擔心類似意外再次發生，市府和「展望公園聯盟」(Prospect Park Alliance)合作，共出資890萬元注入整修計畫中，重要的修復工作包括翻新拱門的屋頂、清理和調整磚塊、整修紀念碑內部以及升級燈光系統；展望公園聯盟也將移除錯位生長的灌木叢、樹木和藤本植物等。

該計畫預計在2021年底啟動，並在2022年完工，原本因拱門老舊而關閉觀景台的服務屆時也將重啓，屆時居民可以上去眺望風景；「展望公園聯盟」主席Sue Donoghue表示，「我們迫不及待看到這個景點可以恢復昔日的輝煌」，她表示對整修計畫相當重視，聘請頂尖設計師和建築師負責，希望讓所有人對完工的大軍廣場感到滿意。

布碌崙 布魯克林 紐約

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