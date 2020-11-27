我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

地鐵站推人下月台 非裔精障遊民被控

記者顏潔恩／紐約報導
33歲的梅德洛克涉嫌在大西洋大道-巴克萊中心地鐵站，把一名29歲男子推下月台，被控企圖謀殺罪名。(市警提供)
33歲的梅德洛克涉嫌在大西洋大道-巴克萊中心地鐵站，把一名29歲男子推下月台，被控企圖謀殺罪名。(市警提供)

紐約一名非洲裔遊民疑似飽受精神折磨多年，日前在布碌崙(布魯克林)地鐵站情緒失控，把一名乘客推下月台；該非洲裔男子25日在布碌崙法庭過堂，被控企圖謀殺罪名。

根據消息，33歲的梅德洛克(Michael Medlock)22日上午11時15分許，在大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Avenue-Barclays Center Station)涉嫌將一名29歲男子推下月台；在案發前，受害者Ryan Schoenherr及其女友，與梅德洛克都坐在往北行駛的4號線列車內，當時梅德洛克午睡醒來心情不好，無故朝他們大罵「你們在說我，我要f—k你們」。

梅德洛克隨後跟著兩人下車，並推Schoenherr下月台後逃逸，所幸受害者只是受輕微瘀傷，最終自己爬回地鐵站台；警員在24日逮捕梅德洛克，他在錄口供時向警員表示，是對方先挑釁，所以他才動手推人。

梅德洛克代表律師Rebecca Breslin在25日過堂庭審中向法官求情，表示梅德洛克被精神疾病糾纏多年，需要接受醫療服務，而不是監禁，並強調他不是故意要推人下月台；梅德洛克被控兩項企圖謀殺、企圖攻擊、以及危害他人安全罪，法官認為他目前對公眾有威脅，不允許交保後審。

地鐵站 布碌崙 紐約

上一則

紐約市首個 布朗士新冠康復中心30日啟用

下一則

提前黑五取消 華人轉戰直銷購物中心

延伸閱讀

阿蘇薩殷鑑 居民憂「輕軌延長 遊民湧入」

阿蘇薩殷鑑 居民憂「輕軌延長 遊民湧入」
存萬張兒童色情圖 高中師被控408罪

存萬張兒童色情圖 高中師被控408罪
感恩節食物免費送 聯合車站遊民服務傳愛50年

感恩節食物免費送 聯合車站遊民服務傳愛50年
地鐵事故不斷 MTA：或因遊民躲隧道

地鐵事故不斷 MTA：或因遊民躲隧道
安置計畫受挫 遊民返街頭

安置計畫受挫 遊民返街頭
紐約地鐵站內討錢不成 男子將人推下鐵軌

紐約地鐵站內討錢不成 男子將人推下鐵軌

熱門新聞

1張圖／紐約州日增確診逼近7000 總住院數5個月來新高

2020-11-26 20:45
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

紐約法拉盛搶車位撞人嫌犯姐姐：毒品讓他瘋狂

2020-11-19 13:32
被告鄒傑因涉嫌二級攻擊的重罪以及三級攻擊、二級威脅與造成受傷後逃逸五罪，被皇后區檢方提告；圖為鄒傑16日開車撞傷他人後走出汽車。(視頻截圖)

獨家／法拉盛搶車位撞人嫌犯 前科累累

2020-11-19 02:30
圖為18日排隊等待新冠檢測的紐約市民。(美聯社)

白思豪：紐約市關堂食、健身房 是「一兩周之內的事」

2020-11-19 11:54
19日早上上班時間，一名女子在月台等車時，遭人趁列車進站時，從後方將她推下月台。圖為示意圖。(美聯社)

看準地鐵進站惡意攻擊 曼哈頓女遭人推下鐵軌

2020-11-19 14:57
奧迪車衝進麵包店後，華男駕駛者下車走出店鋪。(讀者提供)

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

2020-11-17 12:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入