地鐵站推人下月台 非裔精障遊民被控

33歲的梅德洛克涉嫌在大西洋大道-巴克萊中心地鐵站，把一名29歲男子推下月台，被控企圖謀殺罪名。(市警提供)

紐約 一名非洲裔遊民疑似飽受精神折磨多年，日前在布碌崙 (布魯克林)地鐵站 情緒失控，把一名乘客推下月台；該非洲裔男子25日在布碌崙法庭過堂，被控企圖謀殺罪名。

根據消息，33歲的梅德洛克(Michael Medlock)22日上午11時15分許，在大西洋大道-巴克萊中心地鐵站(Atlantic Avenue-Barclays Center Station)涉嫌將一名29歲男子推下月台；在案發前，受害者Ryan Schoenherr及其女友，與梅德洛克都坐在往北行駛的4號線列車內，當時梅德洛克午睡醒來心情不好，無故朝他們大罵「你們在說我，我要f—k你們」。

梅德洛克隨後跟著兩人下車，並推Schoenherr下月台後逃逸，所幸受害者只是受輕微瘀傷，最終自己爬回地鐵站台；警員在24日逮捕梅德洛克，他在錄口供時向警員表示，是對方先挑釁，所以他才動手推人。

梅德洛克代表律師Rebecca Breslin在25日過堂庭審中向法官求情，表示梅德洛克被精神疾病糾纏多年，需要接受醫療服務，而不是監禁，並強調他不是故意要推人下月台；梅德洛克被控兩項企圖謀殺、企圖攻擊、以及危害他人安全罪，法官認為他目前對公眾有威脅，不允許交保後審。