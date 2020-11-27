假按摩真賣淫洗錢 4華女長島被捕

方莉、吳金葉、許光與游見心因涉嫌賣淫牟利與洗錢案件被捕。(蘇福克郡檢察官辦公室提供)

長島 蘇福克郡檢察官辦公室破獲一起假借經營按摩院，實則從事賣淫兼洗錢案件，警方在執法中沒收了兩把手槍與25萬元現金，逮捕了四名涉案華裔 女性，其中三人以涉嫌集體貪腐B類重罪，一人以仲介賣淫D類重罪被檢方提告，四人均已過堂，下次上庭時間分別定為27日與下月2日，情節嚴重者，刑期可達25年。

根據蘇福克郡檢方消息，位於森特里奇鎮(Centereach)中郡路(Middle Country Road)1442號與2661號的兩家按摩院，於2018年起頻繁遭到當地居民投訴，報案人稱店中只聘請女性員工，卻常看見男性顧客進出，引起當局注意。

蘇福克郡警方、檢察官辦公室聯合國土安全調查處(HSI)在兩年前展開調查，法院信息稱，這些涉案人員將賣淫所得現金，存在新綠色香薰水療中心責任有限公司(New Green Aroma Spa Inc.)的帳戶下，再以支付員工薪水與購買按摩儀器等名義，分發給四名涉案主謀。

證據收集後，蘇福克警方於24日上午8時許，開出六張搜查令，對四名涉案人員的住宅以及兩家按摩院展開調查，並發現兩把沒有編號的手槍以及25萬元現金，隨即逮捕四名涉案的華裔女性，並關閉兩家按摩院。

檢方消息稱，四名涉案人員分別為報住在曼哈頓56歲的游見心(JianXin You，又名Lucy或Yo-Yo，姓名皆音譯)、報住在法拉盛 38歲的方莉(又名Baby)、報住在法拉盛46歲的許光(又名Salina或Sanlina)以及報住在布碌崙(布魯克林)35歲的吳金葉(又名Linda)。

法院信息顯示，四人均在25日過堂，其中游見心被控一項集體貪腐、二級洗錢、兩項三級洗錢與四級共謀等多項罪名，方莉與許光被指控一項集體貪腐與五級共謀的輕罪，三人的保釋金定為25萬元，或10萬元現金，下次上庭時間定為27日。

吳金葉被指控一項三級仲介賣淫，已在他人擔保下釋放，下次上庭時間定為2日；若游見心、方莉與許光的集體貪腐罪成，將面臨最高達八年零四個月到25年的監禁，吳金葉將面臨最高兩年四個月到七年的監禁。

蘇福克郡地方檢察官西尼(Tim Sini)表示，本次執法行動中當局深入調查，找出幕後涉案的主犯，從而搗毀整個犯罪集團；他說，這些不法分子從受害人手中榨取數十萬元的勞動成果，並給社區治安帶來危險，影響當地居民的生活品質，應受到法律懲戒。

國土安全調查處紐約特別行動組負責人菲茲(Peter C. Fitzhugh)表示，當局將繼續嚴打剝削婦女而牟利的不法行為；蘇福克警察局局長哈特(Geraldine Hart)表示，這次聯合執法行動中，該局警員在兩年的調查中深入犯罪機構，挖出幕後黑手，維護社區治安，他再次感謝所有執法人員辛勤工作。