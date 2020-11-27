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紐約市首個 布朗士新冠康復中心30日啟用

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約市公立醫院系統屬下的Gotham Health中心，在布朗士區開了全市首個新冠肺炎卓越康復中心。(市公立醫院系統提供)
紐約市公立醫院系統屬下的Gotham Health中心，在布朗士區開了全市首個新冠肺炎卓越康復中心。(市公立醫院系統提供)

紐約市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)屬下的Gotham Health中心，在布朗士區特萊蒙特(Tremont)開了全市首個新冠肺炎卓越康復中心(COVID-19 Centers of Excellence)，將於30日(周一)起為民眾服務。

該康復中心有望滿足從新冠中康復患者的獨特需求，包括提供肺和心血管的服務、放射和診斷、心理健康，以及其他相關藥物等；除了布朗士的康復中心，另外兩個位於皇后區傑克森高地(Jackson Heights)和布碌崙(布魯克林)布許維克(Bushwick)的康復中心，也將於近日相繼投入服務。

市長夫人麥克蕾(Chirlane McCray)表示，有色人種社區由於缺乏高品質的健康資源，在疫情期間受創最嚴重，該康復中心將可以協助布朗市居民以及紐約市民，得到他們應得的照顧。

市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)說，新冠患者康復的方式與其他患者不同，部分患者的療程很長，該康復中心可以從旁協助患者，減少病毒對其身心健康造成的長遠危害；他表示，康復中心也提供社區其他健康服務，包括癌症篩檢、牙科、眼科、足科、兒科等，確保每個人的身體健康，繼續共同抗疫。

病患可以在醫院就診後，或通過家庭醫生轉介至新冠康復中心，接受短期和長期照護，解決期間可能遇到的健康問題；該中心也強調，在接受治療時，不需要出示陽性或抗體證明。

康復中心會診時間為周一、三、四，早上8時30分至晚7時；周二、五至下午5時；周六至下午4時。詳情可上https://www.nychealthandhospitals.org/covid-19-center-of-excellence/，或撥打電話(844)NYC-4NYC。

紐約市 布朗士 癌症

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