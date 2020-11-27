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市府與威瑞森和解 曼哈頓華埠等20社區將裝光纜

記者和釗宇／紐約報導
威瑞森公司將在全市超過20個工薪階層社區、超過50萬個家庭提供Fios光纖服務，曼哈頓華埠、下東城等華人社區將受益。（美聯社）
威瑞森公司將在全市超過20個工薪階層社區、超過50萬個家庭提供Fios光纖服務，曼哈頓華埠、下東城等華人社區將受益。（美聯社）

市長白思豪(Bill de Blasio)24日表示，市府與威瑞森(Verizon)達成和解，要求該公司為全市超過20個工薪階層社區、超過50萬個家庭提供Fios光纖服務，曼哈頓華埠、下東城等華人社區將受益。

市府指出，威瑞森曾在彭博市長時期簽訂一項為期12年的合約，承諾到2014年讓全市所有家庭都用上Fios光纖網路；市府在2017年在曼哈頓高等法院起訴威瑞森，指控該公司破壞了數百萬紐約市民的信任，未能信守此前的承諾。

本案和解後，市府將要求威瑞森未來12萬5000項網路安裝業務，必須覆蓋超過十個社區委員會的20個工薪階層社區，尤其是受疫情影響最嚴重、網路通訊不暢的低收入家庭，包括曼哈頓華埠、下東城(Lower East Side)、兩橋(Two Bridges)、布魯克林波羅園(Borough Park)、皇冠高地(Crown Heights)、皇后區南牙買加(South Jamaica)等。

此外，威瑞森還同意在2023年4月之前，為20個社區的所有政府樓鋪設光纜；同時，威瑞森還須定期提交報告，向市府匯報安裝進度。

白思豪表示，上網本應是一項不分地域的基本權利，但目前全市網路通訊資源分配差異極大，許多市民無法獲取可靠、快速的網路，「科技巨頭不應成為公平上網的攔路虎，而應提出解決辦法；而且，疫情進一步加劇了獲取網路資源的不公平，因此我們必須建立一個所有人都能公平上網的社會，讓大公司信守承諾。」

曼哈頓 華埠 白思豪

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