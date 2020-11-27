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無接觸送火雞餐到府 華康會關懷耆老

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人健康協會舉辦「無接觸送火雞餐到府」活動，熱心的義工們將餐點直接送到各耆老會員的家中。(華康會提供)
布碌崙華人健康協會舉辦「無接觸送火雞餐到府」活動，熱心的義工們將餐點直接送到各耆老會員的家中。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會每逢感恩節都會向耆老會員贈送禮品，今年因受新冠肺炎疫情影響，華康會聯合各民選官員辦公室舉辦「無接觸送火雞餐到府」活動，直接送餐點到各耆老會員的家。

該活動由華康會聯合市議員康德全(Chaim Deutsch)、崔馬克(Mark Treyger)，以及帝國藍十字藍盾健保公司、喜悅之家老人活動中心舉行；因擔心大批民眾現身排隊，恐面臨交叉感染的風險，華康會義工25日特地將餐點逐一送到會員家門口，祝福他們度過健康且歡樂的感恩節。

「疫情當前，每一份付出都得來不易。」華康會會長陳麗娜在感恩節這天，感謝工作人員和義工多年以來對社區的貢獻，並感謝身邊的親朋好友、民選官員、領導人等對自己和社會的關心；她表示，儘管所有人都受到疫情不同程度的影響，但只要團結一致，最終還是會撐過去的。

今年許多家庭不能像往年一樣齊聚一堂，華康會也無法在會所為各會員帶來精彩歌舞表演，希望通過餐點能讓會員感受到來自社區的溫暖；遠在他鄉或是外州的兒女也無需擔心在紐約的父母假期無人聞問，會備感孤單，義工們家訪時也會慰問老人家。

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