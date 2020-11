華僑社福社 感恩節送耆老中式油雞

華僑社會福利社關心耆老,日前到松柏大廈派中式油雞,讓耆老歡度感恩節。(記者顏嘉瑩/攝影)

今年的感恩節受到新冠肺炎疫情 影響,民眾減少聚會,而曼哈頓華埠 不少耆老自疫情期間就被困在室內,孤獨感倍增;華僑社會福利 社(Immigrant Social Services)日前關心耆老,到松柏大廈派送中式油雞,讓耆老歡度感恩節,並送溫暖關懷耆老。

華僑社會福利社執行長陳苾芳表示,年長者是感染新冠的高危險群,而為了避免染疫,許多老人公寓呼籲住戶少出門,其中包括松柏大廈的居民,從3月起疫情爆發後耆老住戶就很少出門,長時間關在室內,又和親朋好友隔離,影響身心健康及生活。

陳苾芳說,過去多年來該社在感恩節時,都會到松柏大廈舉辦聚餐,與耆老同歡;今年在疫情影響下無法聚會,也讓耆老孤獨感倍增,為了讓耆老在家也能度過一個溫馨愉快的感恩節,同時也能夠幫助華埠的餐館,該社改以送雞的方式,關懷社區耆老。

陳苾芳表示,今年華僑社會福利社共準備88隻豉油雞給每戶居民,並由松柏大廈員工、義工逐戶拜訪送餐。

另外,陳苾芳也說,上個月松柏大廈耆老居民也參與紐約大學亞裔健康中心(NYU Center for the Study of Asian American Health)的「唐人街的聲音」(The Sounds of Chinatown)項目,共有十多位耆老住戶分享他們被噪音影響的經歷,12月4日(周五)下午2時至3時30分,在線上舉辦「華埠噪音社區論壇」,探討華埠噪音對耆老健康的影響,更多資訊可上https://www.soundsofchinatown.com/查詢。