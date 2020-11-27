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華僑社福社 感恩節送耆老中式油雞

記者顏嘉瑩／紐約報導
華僑社會福利社關心耆老，日前到松柏大廈派中式油雞，讓耆老歡度感恩節。(記者顏嘉瑩/攝影)
華僑社會福利社關心耆老，日前到松柏大廈派中式油雞，讓耆老歡度感恩節。(記者顏嘉瑩/攝影)

今年的感恩節受到新冠肺炎疫情影響，民眾減少聚會，而曼哈頓華埠不少耆老自疫情期間就被困在室內，孤獨感倍增；華僑社會福利社(Immigrant Social Services)日前關心耆老，到松柏大廈派送中式油雞，讓耆老歡度感恩節，並送溫暖關懷耆老。

華僑社會福利社執行長陳苾芳表示，年長者是感染新冠的高危險群，而為了避免染疫，許多老人公寓呼籲住戶少出門，其中包括松柏大廈的居民，從3月起疫情爆發後耆老住戶就很少出門，長時間關在室內，又和親朋好友隔離，影響身心健康及生活。

陳苾芳說，過去多年來該社在感恩節時，都會到松柏大廈舉辦聚餐，與耆老同歡；今年在疫情影響下無法聚會，也讓耆老孤獨感倍增，為了讓耆老在家也能度過一個溫馨愉快的感恩節，同時也能夠幫助華埠的餐館，該社改以送雞的方式，關懷社區耆老。

陳苾芳表示，今年華僑社會福利社共準備88隻豉油雞給每戶居民，並由松柏大廈員工、義工逐戶拜訪送餐。

另外，陳苾芳也說，上個月松柏大廈耆老居民也參與紐約大學亞裔健康中心(NYU Center for the Study of Asian American Health)的「唐人街的聲音」(The Sounds of Chinatown)項目，共有十多位耆老住戶分享他們被噪音影響的經歷，12月4日(周五)下午2時至3時30分，在線上舉辦「華埠噪音社區論壇」，探討華埠噪音對耆老健康的影響，更多資訊可上https://www.soundsofchinatown.com/查詢。

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