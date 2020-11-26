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華康會「無接觸送火雞餐到府」活動 關懷耆老會員

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人健康協會今年舉辦「無接觸送火雞餐到府」活動，義工們熱心將餐點直接送到各耆老會員的家門口。(華康會提供)
布碌崙華人健康協會今年舉辦「無接觸送火雞餐到府」活動，義工們熱心將餐點直接送到各耆老會員的家門口。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會每逢感恩節都會向耆老會員贈送禮品，今年因受新冠肺炎疫情影響，華康會聯合各民選官員辦公室舉辦「無接觸送火雞餐到府」活動，把餐點直接送到各耆老會員的家門口。

該活動由華康會聯合市議員康德全(Chaim Deutsch)、崔馬克(Mark Treyger)、以及帝國藍十字藍盾健保公司、喜悅之家老人活動中心舉行，因擔心大批民眾現身排隊，將面臨交叉感染的風險，華康會義工25日特地將餐點逐一送到會員家門口，祝福他們有健康且歡樂的感恩節。

「疫情當前，每一份付出都是得來不易的」，華康會會長陳麗娜在感恩節這天感謝工作人員和義工多年以來對社區的貢獻，並感謝身邊的親朋好友、民選官員、領導人等對自己和社會的關心；她表示，儘管所有人都受到疫情不同程度的影響，但只要團結一致，最終還是會撐過去的。

今年許多家庭不能像往年一樣齊聚一堂，華康會也無法在會所為各會員帶來精彩歌舞表演，希望通過餐點能讓會員感受到來自社區的溫暖；遠在他鄉或是外州的兒女也無需擔心在紐約的父母假期日無人問津，會倍感孤單，義工們家訪時也會慰問老人家。

疫情 紐約 布碌崙

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