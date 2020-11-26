8大道派送火雞餐 民眾貼身擠領

為了領取布碌崙區長辦公室派發的免費火雞餐，大批民眾爭先恐後，造成場面混亂。(記者顏潔恩/攝影)

為慶祝感恩節和回饋社區，布碌崙 (布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)辦公室25日在8大道 華社舉行派送火雞餐活動，上百名民眾現身領取；但過程中排隊人潮太多，民眾爭先恐後想擠到前頭領餐，場面陷入混亂，引來側目圍觀。

影音來源：記者顏潔恩

該活動由布碌崙區長亞當斯辦公室執行，為了回饋當地居民，義工在8大道交61街處的一所辦公室內準備派發餐點；在中午12時左右，目測大約40、50名華裔耆老聚集在8、9大道交61街的匯豐銀行(HSBC)外，儘管所有人都戴著口罩，但人與人之間都緊貼著身體，完全未能遵守社交距離 。

據知情民眾指出，當時形成人潮的主要原因是排隊方向錯誤，往銀行延伸的隊伍根本沒有足夠的空間站立，導致民眾模糊了排隊線，人也慢慢聚集起來；不久後布碌崙亞裔民安隊也派隊員到現場維持秩序，但不少民眾擔心領不到餐點，誰也不願意排在隊伍後面，對義工的指示充耳不聞。

目擊這一幕的林小姐表示，她看見一群人後來在義工引領下，急忙衝到一個辦公室門前，儘管義工請求所有人遵守秩序，不甘落在隊伍後頭的人仍試圖插隊、推擠前面的人，場面十分嘈雜。

林小姐說，在新冠疫情下大家原該保持社交距離，卻反而因為領餐而違反防疫令，她形容這群民眾簡直是不可理喻，「一有免費的東西就衝著去拿，其他什麼東西都不顧」。