謝警察保護社區 亞總會送600隻烤雞

美國亞裔社團聯合總會25日準備600隻烤雞給布碌崙四個華社警局，以及部分贈送給在酒樓消費的耆老。(記者顏潔恩/攝影)

為回饋社區，美國亞裔 社團聯合總會往年都會舉辦烤雞派送活動，與民同樂；但今年擔心民眾前來領取烤雞會造成群聚感染，25日準備600隻烤雞改送布碌崙(布魯克林)四個華社警局，向警員表達感激之情。

亞總會常務會長姜書棟表示，在當前社會氛圍下，警察工作更加困難，希望民眾別忘了警員對紐約治安所做的貢獻，在新冠疫情 下也繼續冒險工作；他希望藉感恩節向警員們傳遞溫暖，讓他們感受到社區仍有很多人感謝其服務、給予支持。

當天亞總會準備了將近600隻烤雞，分別送給轄管日落公園的72、66分局、班森賀的62分局、貝瑞吉的68分局警員；姜書棟表示，其中一部分烤雞將送給捷運分局警員，以及這幾天在金皇廷酒家消費的65歲以上耆老，祝福他們度過歡樂且安全的感恩假期。

市警總局移民事務外展警員郭維廉(William Kwok)也當場協助派送烤雞；他表示，社區人士此一舉措對警員有很大意義，「知道有那麼多人支持我們，可以更加提升我們的士氣，也更努力為民服務」。

他也說，疫情下成立的「仇恨亞裔犯罪工作組」，彰顯紐約市 警對亞裔社區的關心，對亞裔遭受攻擊的案件相當重視，呼籲華人若不幸成為受害者，一定要積極報警，向警員提供信息。