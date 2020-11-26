牛毓琳孔廈派餐 感恩節慰問耆老

牛毓琳(左一)與曼哈頓華埠孔子大廈合作，派出700份燒雞餐盒給大樓住戶。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約州眾議員 牛毓琳25日與曼哈頓華埠孔子大廈合作，派出700份燒雞餐盒給大樓住戶；由於疫情 造成失業率上升，民眾對於救助食物需求也相對增加，牛毓琳表示，該辦公室在今年感恩節期間，在下城地區就已經派出6000個餐盒。

牛毓琳表示，往年該辦公室在感恩節期間都會到社區送餐盒給耆老，今年也與勿街46號美食店合作，準備燒雞餐盒給華人居民；她說，疫情嚴重影響民眾的經濟狀況，各個年齡層對食物需求都增加，今年派出的餐盒也比往常多出許多，在下城社區就派出6000個餐盒，另外也送出1200隻火雞。

牛毓琳說，雖然這些食物只是微薄之力，但能夠讓民眾在疫情間感受到溫暖、看到希望，也可以讓當局看到民眾迫切的需求，進而去找方法解決社會需要、協助從疫情中復甦。

孔子大廈董事長梅犖生則說，孔子大廈大部分都是耆老住戶，兒女在長大後離家，在感恩節等節日難回家和父母團聚，孔廈的感恩節派餐傳統也行之多年，以關心這些老人家。

除了餐盒，市議員陳倩雯辦公室也捐贈1200個口罩給孔子大廈，呼籲居民在節日期間保持安全，安保健康保險公司(Emblem Health)則有700個裝有口罩、面罩的禮品袋，於當天一起派給住戶。國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)也到現場協助派餐。