2020年梅西感恩節大遊行 觀看指南
每年吸引350萬人現場觀看的紐約市梅西感恩節大遊行，今年將首次重大改變。第94屆梅西感恩節大遊行將於11月26日如期舉行，但受新冠疫情影響，這項活動首次改為電視和網路直播，現場觀看人數也受到限制。
今年的遊行參與人員將縮減將近九成，不會按照傳統遊行路線從曼哈頓上西城遊行至梅西百貨總部的先鋒廣場(Herald Square)，前一晚的大氣球充氣活動也取消，所有大氣球僅在34街先鋒廣場街區展示。
●怎麼看？何時看？
今年的遊行於美東時間26日上午9時到中午，在NBC播出；除了NBC的直播外，觀眾還可以在YouTube.com、Verizon的推特和其他Verizon媒體上觀看慶祝活動的實況轉播。
●今年遊行和以往有何不同？
梅西感恩節大遊行每年吸引350萬人現場觀看，去年共吸引逾2200萬人電視觀眾；然而受疫情影響，今年紐約市沒有條件舉辦大規模聚集活動，官方也不鼓勵民眾聚集在34街觀看現場活動。
梅西百貨也表示，這是有史以來遊行表現形式改變最大的一屆，參加遊行的總人數將減少約88%，所有人員遊行時均保持社交距離並穿戴防護裝備；所有大氣球將不再由人工操縱，而是固定在特種車輛上。
●今年活動有何亮點？
和往年一樣，大蘋果的音樂劇仍是梅西感恩節的重頭戲，包括「別太驕傲：誘惑的生活與時代」(Ain't not Too Proud：the Life and Times of the Temptations)、 「漢密爾頓」(Hamilton)、以及「賤女孩」(Mean Girls)的預演。
希望它能給百老匯帶來一些特別的關注，因為在新冠封鎖期間，音樂劇行業受到重創，百老匯也將一直關閉到明年5月30日。
感恩節大遊行執行總監特塞羅(Susan Tercero)表示，「今年我們遭遇的挑戰非比尋常，但保持感恩節大遊行的傳統非常重要，這是許多家庭開啟假日季的儀式；儘管今年的遊行形式非常不同，但遊行仍將履行其歷史使命，為全國民眾帶來歡欣和喜悅」。
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