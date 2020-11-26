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紐約商場備戰黑五 防疫做好做滿

記者朱蕾／紐約報導
皇后購物中心已為「黑五」做好準備。(取自購物中心推特)
皇后購物中心已為「黑五」做好準備。(取自購物中心推特)

由於新冠疫情，今年「黑色星期五」的經歷對於全國的購物者將所有不同，紐約亦如此；紐約所有購物中心都將嚴格執行疫情防控措施，包括保持社交距離、提供消毒洗手液等。

皇后區每年「黑五」的熱門購物場所、艾姆赫斯特(Elmhurst)的皇后購物中心(Queens Center)自9月9日重開以來，一直採取防疫措施，地面上有保持社交距離的標識、商場容量限制在50%，空調系統也安裝醫院級別的空氣過濾器。該購物中心繼續提供網上訂單路邊取貨、店內取貨和餐飲外賣。

皇后購物中心經理德克拉拉(Steve DeClara)表示，該中心已為「黑五」做好準備，「我們有信心為顧客提供安全的購物環境」；若顧客人數過多，商場有一個管制擁擠的計畫。

德克拉拉說，商場每個入口處都有工作人員，以確保顧客戴好口罩，也會向需要的顧客提供口罩，「我們已經把購物中心的室內環境做到最好。」

與往年一樣，皇后購物中心內會有一位聖誕老人，但今年不同的是，聖誕老人戴上了口罩，且不會與兒童近距離接觸。

過去多年，「黑色星期五」搶購大戰的開始時間越來越早，很多商場已提早到感恩節當晚開門，但今年由於疫情影響，「黑五」變為一天的活動。例如，皇后購物中心將於27日(周五)早上6時開門，一直營業到晚10時；28日的營業時間是早9時至晚10時，29日是上午11時至晚8時；此外，美食廣場(Food Court)不開放，路邊提貨適用於部分零售店和餐館。兩歲以上的所有顧客必須戴口罩。

疫情 黑五 紐約

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