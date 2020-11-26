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疫情再襲 紐約市10月失業率13.1％

記者張晨／紐約報導
紐約州失業率仍居高不下，紐約市情況更糟。(Getty Images)
紐約州失業率仍居高不下，紐約市情況更糟。(Getty Images)

隨著新冠第二波疫情的來臨，紐約州失業率仍然居高不下，根據紐約州勞工廳(NYS Department of Labor)近日發布的數據顯示，紐約市10月的失業率仍在13%以上，雖然相比9月的14%略有減少，但娛樂、餐飲等紐約市支柱行業的經濟仍然持續受到打擊。

數據顯示，紐約市10月份的失業率為13.1％，娛樂業，服務業和旅遊業等行業，由於疫情的肆虐而持續受到打擊。

紐約上州10月份失業率仍遠高於去年同期，唯一低於5%的地區是綺色佳(Ithaca)，原因是這裡是幾所著名大學的所在地，上個月的失業率為4.6%。

水牛城(Buffalo)和尼亞加拉(Niagara)的失業率為6.9%，較9月份略有上升；州勞工廳數據顯示，羅徹斯特(Rochester)和雪城(Syracuse)的失業率均為6.4%。

但是一些公共部門所在的地區情況略有好轉，首府奧伯尼(Albany)的失業率為5.7%，沃特敦 (Watertown)的失業率為5.8%。

全美及紐約新冠確診人數仍然激增，未來幾周恐有更多學校和非必要行業關門甚至倒閉，這可能導致失業率再次上升。

紐約市 疫情 紐約州

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