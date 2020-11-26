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每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

紐約州府免費網上職訓 4000種課程任選

記者和釗宇／紐約報導

州長葛謨(Andrew Cuomo)日前表示，州府將為因新冠疫情導致失業的紐約州居民提供免費網上培訓平台，幫助民眾學習新技能、獲取技能證書；他表示，該平台將為民眾提供將近4000項線上課程，涵蓋製造業、技術、健保等多個熱門高需求行業，由學界和業界的知名教授講課。

葛謨表示，抗擊新冠疫情是多方面的，不僅要保障公共衛生，同時也要兼顧經濟恢復；「這項線上培訓平台將幫助因為疫情失業或者收入減少的民眾獲取新技能，給他們帶來更多資源和培訓，幫助他們在疫情中自力更生；無論是學習新知識還是磨練職業技能，我鼓勵所有紐約民眾好好利用這項免費平台。」

該項目由州勞工廳(State Department of Labor)與知名線上課程平台Coursera合作推出，民眾只需要前往州勞工廳網站https://reurl.cc/WLorQ7註冊免費帳戶即可使用，預計將為州府在未來兩年內節省數百萬元的職業培訓費用。

該平台為民眾提供將近4000項課程，領域包括機械工程、項目管理、數據科學、金融、市場營銷、網頁製作、手機程式開發等，不少課程結業後將為學員提供技能證書，幫助學員在職業生涯中更進一步發展；同時，周勞工廳還將於州內業界合作，將平台課程根據州內就業需求做出調整，讓參加課程的民眾在未來的競聘中更具競爭力。

疫情 勞工 紐約州

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