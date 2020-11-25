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美軍牧師熊焱法拉盛舉行新書發表會 並宣布退伍後參政

記者朱蕾／紐約報導
詩人黃翔在發布會上朗讀了熊焱的三首詩。(發布會主辦方提供)
詩人黃翔在發布會上朗讀了熊焱的三首詩。(發布會主辦方提供)

美國陸軍華人牧師熊焱，日前在法拉盛舉行新書發表會，並宣布明年9月退伍後，計畫2022年在紐約參政。

熊焱近日出版的三本著作為「熊焱伊拉克戰場牧軍日記」、「熊焱詩集」(存在與跳躍)及「熊焱散文集」；新書發表會由華人參政後援會會長汪岷主持，他表示，此次熊焱專程從部隊駐地亞利桑那州(Arizona)來到法拉盛舉行新書發布會，也是為參政吹響號角。

汪岷說，「紐約是熊焱當初抵美的第一站，現在熊焱是回歸紐約，重新出發，開闢人生另一戰場；希望大家積極支持熊焱參政。」

熊焱表示，他1992年從中國來美後，完成八年學業，先後獲英美文學學士、神學教牧碩士和博士學位；2003年成為美國陸軍牧師，曾赴伊拉克戰場。

熊焱說，2015年他曾在紐約創辦希望教會，只是當時遠赴太平洋戰區夏威夷未能牧會。作為一名牧師，他深切體會到大都市的人們在就業、生存、婚姻、家庭、情緒和靈性等方面的需要。他視紐約為第二故鄉，希望退伍後再在紐約創辦教會，以教會牧師身分服務紐約民眾，「畢竟我是以牧師的身分，從這裡走進美國陸軍當軍牧的，有20年牧軍經驗；美國防部也批准120天時間，讓我轉型和尋找工作機會。」

熊焱在法拉盛舉行新書發表會。(發布會主辦方提供)
熊焱在法拉盛舉行新書發表會。(發布會主辦方提供)

紐約 美國 法拉盛

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