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感恩節 華埠商家獲贈飛沫擋板

記者顏嘉瑩／紐約報導
市議員陳倩雯辦公室、華埠商業改進區，和美東華人社團聯合總會等民政單位合作，購置上百套防飛沫塑膠擋板以及口罩，送給小商家。(記者顏嘉瑩/攝影)
市議員陳倩雯辦公室、華埠商業改進區，和美東華人社團聯合總會等民政單位合作，購置上百套防飛沫塑膠擋板以及口罩，送給小商家。(記者顏嘉瑩/攝影)

感恩節將至，24日由代表曼哈頓華埠的市議員陳倩雯辦公室、華埠商業改進區和美東華人社團聯合總會等合作，購置上百套防飛沫塑膠擋板以及口罩，送給小商家，希望增加民眾來華埠用餐的信心，為促進社區經濟盡一份力。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

往年由於曼哈頓華埠店家感恩節都營業，讓不少民眾都會在當天到華埠用餐消費，不過今年疫情影響，民眾減少外出，也讓華埠店家擔心生意流失；24日包括陳倩雯辦公室等三個單位宣布，為迎接即將到來的感恩節，將贈送防飛沫擋板以及口罩，以幫助小商家。

陳倩雯辦公室幕僚長李金枝表示，第二波疫情即將到來，小商家恐將迎來更嚴峻的寒冬，由華埠商改區和美東華人社團聯合總會各出資一半，另外該辦公室與商改區各捐出5000個口罩，準備超過100套防飛沫塑膠擋板，以及1萬個口罩，將在感恩節前分送至華埠有營業的商家。

華埠商改區執行總監陳作舟說，主要希望能在感恩節實現給與以及感謝的節日精神，希望大家也能保持安全；擋板的作用除了增加戶外用餐座的顧客容納率，也能夠讓顧客更有安全感，進而為商家帶來生意。

美東華人社團聯合總會總顧問劉滿則說，年底節日接踵而至，本來是一年中經濟應該最活躍的時期，但第二波疫情來襲，也讓人擔心經濟將進入另一波寒冬；該會主席梁冠軍在日前捐出1萬元，並聯繫陳倩雯辦公室，購買擋板，希望能夠起到雪中送炭、振奮人心的作用，對社區經濟稍作貢獻。

陳作舟表示，每個有開門營業的商家將可獲得兩組擋板及100個口罩，了解疫情期間大家都很困難，送些東西主要是希望鼓勵小商家，讓他們知道各界都在想辦法，也會盡全力幫忙，讓小商家在疫情結束後能更好、更快恢復原貌。

上海老正興業主朱太則說，擋板一個就要幾十元，疫情期間需求量增加，價格更是應聲上漲，在小商家賺不到錢的情況下獲贈擋板，對業者來說還是有幫助；她還希望相關單位能夠提供更多物資協助，像是消毒水、口罩等，為小商家分擔防疫相關支出。

陳作舟(說話者)表示，每個商家將可獲得兩套擋板及100個口罩。(記者顏嘉瑩/攝影...
陳作舟(說話者)表示，每個商家將可獲得兩套擋板及100個口罩。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠商改區協助商家裝上防飛沫擋板。(記者顏嘉瑩/攝影)
華埠商改區協助商家裝上防飛沫擋板。(記者顏嘉瑩/攝影)

華埠 疫情 商改區

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