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地鐵事故不斷 MTA：或因遊民躲隧道

記者黃伊奕／紐約報導
紐約地鐵事故不斷增加，今年已至少發生720起。（本報檔案照）
紐約地鐵事故不斷增加，今年已至少發生720起。（本報檔案照）

根據大都會運輸署(MTA)最新統計數據，儘管受疫情影響，地鐵乘客人數大幅度下降，但全年地鐵事故仍在不斷增加，今年至少發生720起地鐵事故，其中包括180起地鐵撞人意外；據地鐵站工作人員指出，撞人事故部分與地鐵深夜停止服務有關，遊民無法逗留在站台及列車內，而遷移進入隧道。

一些地鐵站工作人員和遊民擁護者認為，停止深夜行車導致地鐵事故增加；地鐵站售票員慕尼茲(Eddie Muniz)指出，當地鐵系統關閉後，遊民無法停留在站台或列車內，所以他們選擇進入了隧道。

今年5月開始，每天凌晨1時至5時地鐵關閉，這讓以地鐵當作遊民收容所的人被迫遷移，遊民聯盟成員西蒙(Jacquelyn Simone)說，每天都有人被從地鐵站帶走，但是沒有一個是更好的去處。

根據MTA數據，今年地鐵列車撞人事故就達180起，市捷運局總裁芬伯格(Sarah Feinberg)指出，「不幸的是，這些數字反映出城市正在經歷的心理健康與住房危機」，並且隨著冬季到來，相關數據還會繼續上漲。

一名資深列車司機表示，你常常會發現有人將軌道當作操場在行走，這些選擇躲藏在地鐵裡的人應該在城市裡得到更好的生活，如果想要幫助他們離開公交系統，那麼城市需要提供他們更好的地方生活。

根據MTA統計數據，儘管疫情影響下地鐵乘坐人數大大下降，但今年至少已發生720起地鐵相關意外；而在疫情影響之前，該數字在2019年全年為781起，比五年前增加了200例。

近期地鐵站發生事故不斷，過去一周至少三人被推下地鐵軌道，最新一起案件為一名29歲男子在布碌崙地鐵站被人推下軌道，幸好最後成功爬回站台。

地鐵站 疫情 MTA

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