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紐約市電單車合法上路 外賣郎安心騎

記者黃伊奕／紐約報導
電單車本周開始可以合法上路。（記者黃伊奕／攝影）
電單車本周開始可以合法上路。（記者黃伊奕／攝影）

為了讓外賣郎、送貨員疫情期間持續為民眾服務，市議會6月通過的法案將電單車與電動滑板車合法化法案本周開始實施，警方公布使用注意事項，包括車速不可超過30哩、不可在人行道上行駛、必須戴安全帽等，提醒民眾行車安全。

新冠疫情導致外賣送餐需求增加，市議會為了保護和方便外賣郎送餐，6月通過法案允許時速不超過25哩的電單車、時速不超過20哩電動滑板車上路，還規定只有在騎士危害自身或他人安全情況下，警方才可沒收電單車或電動滑板車，騎行違禁車輛罰款也從500元降至250元。

該法案於本周已正式生效，華裔外賣郎不用再擔心騎行該類車輛工作時，遭到警方攔截收到巨額罰單。

但是警方仍強調，即使該類車輛被允許上路，確保安全仍為首要，並發布相關提醒；警方指出，電單車與電動滑板車僅允許16歲以上成人使用，16歲以下青少年仍禁止私自使用；雖然電單車與電動滑板車允許在城市街道與單車車道使用，但是車速不可超過30哩，也不可在人行道上行駛；最後，該類車輛無需登記註冊，但在騎行期間，駕駛員必須戴安全帽。

此外，市議會今年還通過要求市交通局成立類似共享單車(Citi Bike)的共享電動滑板車項目(Shared electric scooters)，以一年為期進行實驗計畫；共享電動滑板車項目將在紐約市沒有設立共享單車社區優先推行，該計畫預計在2021年3月建立並運行。

疫情 紐約市 華裔

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