曼哈頓華埠商家門口ATM頻遭竊 警籲警覺

一月三起！華埠大全鍋貼外自動提款機遭盜竊。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠 轄區近日頻繁出現自動取款機(ATM)盜竊案件，嫌犯以小團夥作案，開車、拆卸、把風組織明確，已有二華人經營商家門口的ATM遭竊，而近日又發生第三起，受害者同樣為華埠商家，轄區市警五分局提醒周圍商戶留意。

警方表示，案件發生22日凌晨3時30分左右，在位於華埠愛烈治街((Eldridge St.)118號的大全鍋貼(Vanessa's Dumpling House)門口的自動取款機遭人盜竊。

警方根據案發地附近監控錄像看到作案者仍為兩個人，作案手法嫻熟，將整個提款機連根拔起帶走；而該案發生地與本月13日發生在格蘭街(grand st.)的自助火鍋店「99號餐廳」均屬同一區域。

自動提款機並非商戶私產，僅是安裝在店鋪附近以供客人使用。

警方現懷疑兩起案件為同一夥人所為，呼籲民眾看到形跡可疑者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機 發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。