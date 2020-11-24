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布碌崙華聯會線上慶感恩節 盼疫情消散能盡快相見

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華人聯合會24日舉行線上感恩節慶祝活動，準備十多隻火雞作為抽獎禮物送給會員。(取自視頻截圖)
布碌崙華人聯合會24日舉行線上感恩節慶祝活動，準備十多隻火雞作為抽獎禮物送給會員。(取自視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會24日舉行線上感恩節慶祝活動，在民選官員和贊助商的支持下，準備十多隻火雞作為抽獎禮物送給會員；華聯會表示，儘管新冠肺炎疫情對所有人生活帶來影響，但能健康活著便是福分，希望疫情趕緊過去，大眾能再次見面聚會。

受到疫情影響，華聯會首次以線上形式慶祝感恩節，超過50名華裔民眾隔著螢幕與主辦方聚會、參與抽獎遊戲等；當天的抽獎活動主要都以新鮮火雞、烤雞為主，安慰民眾儘管2020年是多災多難的一年，但還是有很多值得感謝的事，例如身體健康、在一場災難後還是能和家人平安的在一起，大眾應抱持正面積極的心態。

貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannon)則讚許華聯會從疫情至今所作出的努力，在一開始就開設課程，教導社區民眾使用zoom通訊視頻，幫助他們適應科技，在疫情下仍然和外界保持聯繫；在非常時期下所有人 都面臨不同程度的難題，幾乎沒有人從中得益，因此能相互依靠和配合，對各自的心境有很好的幫助，感謝華聯會的積極貢獻實現這個目標。

成功連任的州眾議員寇頓(William Colton)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州參議員劉醇逸等人當天也參與視訊，祝福民眾度過一個歡樂且安全的感恩節，並希望疫情能趕緊取得控制，大眾可再次相約聚會。

疫情 參議員 布碌崙

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