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疫情第二波來臨 紐約市少數族裔小商業關門邊緣掙扎

記者張晨／紐約報導
疫情第二波來臨，紐約市少數族裔小商業關門邊界掙扎。(記者張晨/攝影)
疫情第二波來臨，紐約市少數族裔小商業關門邊界掙扎。(記者張晨/攝影)

新冠疫情持續肆虐，隨著確診病例的持續上升，紐約市也即將12月進入防疫「橙區」，而這意味著小商業將面臨第二輪重創；市小商業委員會(Committee on Small Business)23日舉行線上公聽會，探討小商業前景及拓展求助者的可用資源。

市小商業委員會主席周奈(Mark Gjonaj)表示，紐約市2019年共有23650家餐飲，提供317800個工作，支付總薪資為107億元；由於新冠疫情，很多餐館和酒吧關閉或營業額大幅減少，今年紐約市餐飲業員工人數下降至91000人， 餐飲業計稅銷售額比去年同期下降71%。

州府此前提出的聚集防疫策略(Micro-Cluster Strategy)，若紐約市內社區的七天平均陽性率超過3%並持續十天以上，將進入「橙區」，禁止堂食及關閉健身房；若這一數字超過4%並持續十天以上將進入「紅區」，關閉所有非必要行業；紐約市外的數字指標則有所放寬，進入「橙區」的指標為4%-5%，「紅區」指標為5%-6%。

第二輪防疫令的展開，可能會對移民以及大量餐館員工居住的社區產生更嚴重的影響，尤其對於餐飲行業；周奈指出，紐約市的餐館員工，44%為西語裔，20%為亞裔，有16個社區的移民員工比率高達70%至90%，法拉盛的餐館員工中，88%為移民，比率為全市第三高，移民中超過75%為亞裔。

小商業服務局局長多瑞斯(Jonnel Doris)表示，服務局的熱線提供超過200種可用資源，目前接到了超過4萬5000起求助電話，不管是網頁還是電話均有多語言服務，約有8%的業者為非英語求助。

多瑞斯表示，從上周開始，已經和全市各社區組織聯繫，以求和當地小商業建立聯繫，為應對任何即將到來的情況做好準備；他自己也在日落公園、法拉盛等社區對民眾進行宣導，盡量在節日季採購時選擇本地商家，但數據顯示仍有70%的顧客選擇大型連鎖商。

曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)表示，曼哈頓的空店率也在「驚人的飆高」，與2017年相比，今年百老匯整條街的空店率增長了78%，而空店周圍的遊民以及堆積垃圾等問題也隨之而來，降低了民眾的生活品質。

她指出，市府應向餐飲業者提供易於遵循的規則，且在公共衛生條件允許的情況下適當更新，應繼續支持戶外用餐、商業租賃協助以及外賣、送餐業務。

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